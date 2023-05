Acer Nitro 5, ora con un’offerta imperdibile da Euronics

L’Acer Nitro 5 con processore AMD si trova adesso con un offerta imperdibile da Euronics, ma solo online. Vediamo tutti i dettagli

Trovare il miglior notebook che faccia al caso di ogni utente non è mai facile. Ci sono tanti fattori da considerare, sia dal punto di vista dell’utilizzo, che del budget disponibile al momento. Ovviamente trovare un buon PC, che sia ottimo per qualsiasi situazione, di per sé non è difficile. Tuttavia spesso il costo spropositato di questi prodotti costringe gli utenti a ripiegare su qualcosa di differente.

Proprio per questo motivo è importante saper cogliere gli sconti che i vari store rilasciano quasi quotidianamente e saper cogliere quello più conveniente. Questo è il caso riguardante l’Acer Nitro 5 che da poche ore è stato messo in vendita da Euronics con una super offerta che non dovrete di certo farvi sfuggire. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che bisogna sapere riguardo a questa promozione.

Offerta Star Days di Euronics per l’Acer Nitro 5

La promo Star Days, attiva fino al 24 maggio salvo esaurimento scorte, mette in sconto questo notebook ottimo per quanto riguarda il gaming. Al suo interno trova spazio infatti un processore AMD Ryzen 7 6800H, in grado di gestire al meglio qualsiasi operazione grazie alla sua velocità di clock massima pari a 4,7 GHz e i suoi 8 core.

Per quanto riguarda invece il lato grafico troviamo una scheda video GeForce RTX 3070 Ti di Nvidia. Grazie ai suoi 8.192 MB di VRAM dedicata potrete giocare in tutta comodità anche ai titoli più recenti con una grafica di tutto rispetto. Per quanto riguarda il monitor invece il notebook ha in dotazione un pannello LCD con tecnologia IPS da 15,6″ con risoluzione 1920 x 1080 pixel nel formato 16:9 e con frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz.

A completare il tutto troviamo 16 GB di RAM DDR5 espandibile fino a 32 GB e un SSD con capacità pari a 512 GB. Il prezzo per questo modello è di 2.399,00 €, ma con lo sconto del 41% si abbassa a soli 1.399,00 €, rendendolo uno dei migliori notebook presenti a quel prezzo. Per maggiori dettagli e per acquistarlo potete consultare il seguente link.

Cosa ne pensate di questa offerta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!