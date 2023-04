Acer Nitro 5 AN515-45-R8V1: con un’offerta di 850 € da MediaWorld

Offerta imperdibile quella che riguarda l’Acer Nitro 5 AN515-45-R8V1, in sconto di ben 850 € da MediaWorld. Vediamo i dettagli

Trovare un notebook da gaming non è sempre facile. Bisogna calcolare molti fattori tra i quali sicuramente il prezzo, a volte non propriamente accessibile a molti; senza contare che a prezzi più elevati si può ottenere un PC fisso che sicuramente può garantire prestazioni ben superiori.

Tuttavia, in alcuni casi, le esigenze ci spingono ad avere ad ogni costo un notebook con una potenza di calcolo senza eguali e quindi bisogna cercare fra i migliori portatili gaming in circolazione. Quest’oggi vedremo l’offerta lanciata da MediaWorld e che riguarda l’Acer Nitro 5 AN515-45-R8V1 ora in sconto di ben 850 €.

Acer Nitro 5 AN515-45-R8V1, la super offerta che non ti aspetti da MediaWorld

Questo potente notebook da gaming vanta un processore AMD Ryzen 9 5900HX con velocità fino a 4,6 GHz, 16 GB di memoria DDR4 con possibilità di espanderla fino a 32 GB, display LED LCD da 15,6″ in FHD a 144 Hz, SSD da 1 TB con un secondo slot SSD M.2 PCIe/SATA e scheda video Nvidia GeForce RTX 3080 con 8 GB di VRAM integrata. Grazie a queste specifiche veramente importanti potrete giocare ai più recenti videogiochi con la grafica al massimo e senza risentirne nelle prestazioni. Inoltre la frequenza di aggiornamento di 144 Hz vi offrirà una fluidità senza pari.

La società attesta intorno alle 10 ore la durata della batteria, ma ovviamente se ci giocherete questo lasso di tempo sarà inferiore e comunque non potrete sfruttare al massimo l’hardware senza collegarvi alla rete elettrica con l’alimentatore. Come detto precedentemente, lo sconto applicato a questo meraviglioso prodotto è di ben 850 €, che ne abbassa il prezzo a 1.749,99 € invece dei 2.599,99 € iniziali. Per acquistare questo prodotto potete cliccare sul seguente link per esser rimandati alla pagina ufficiale dello store. Cosa ne pensate di questa offerta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future offerte riguardanti l’universo hardware e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!