Acer lancia la promozione Back to School, attiva sullo Store online, sarà possibile avere uno sconto fino al 50% sullo store valida su una serie di prodotti selezionati

Acer, azienda produttrice di personal computer, diventata il secondo produttore nel mondo grazie ai prezzi estremamente competitivi dei suoi prodotti. Nell’Acer Store a partire da oggi e fino al 12 settembre o esaurimento scorte sarà possibile avere uno sconto fino al 50% su una serie di prodotti selezionati.

Promozione ACER Store: Sconto 50% su una serie di prodotti selezionati

Gli interessati potranno andare direttamente nello store, verificando una vasta selezione di notebook, Chromebook, ultraportatili e accessori. Tra gli accessori in sconto possiamo trovare vari modelli di zaini per portare in giro il vostro nuovo PC.

Troviamo anche numerosi mouse, mouse da gaming, tastiere e monitor. Se siete amanti della musica potete trovare vari tipi di cuffie. Oggetti come penne digitali, adattatori, supporti per pc e schermi per la proiezione. Hardisk, antivirus e varie tipologie di garanzie da applicare al vostro PC.

Insomma una buona occasione per regalarsi un nuovo pc e per portarsi a casa un accessorio. Maggiori dettagli sono disponibili sullo store Acer.