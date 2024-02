A San Valentino Braun celebra l’amore con tantissime offerte per lui e per lei

ASan Valentino Braun celebra l’amore e la cura di se con tantissime offerte per lui e lei. Scopri i device Braun per regalare uno stile perfetto nella giornata più romantica dell’anno!

San Valentino si avvicina e l’azienda Braun ha selezionato una serie di prodotti dedicati alla cura di sé. Pensati per coloro che desiderano fare un gesto romantico regalando uno stile impeccabile e unico ai propri partner. Tra le offerte per lei, troviamo i device per la depilazione come il SILK-EXPERT PRO 5 ed il SILK-ÉPIL 9 FLEX. Invece per lui, troviamo in offerta i device per la rasatura, rifinitura e regolazione. Tra questi il SERIES 9 PRO+, il Braun MGK 7, il BT9 ed il BODY GROOMER 5.

Le offerte Braun per San Valentino

Il Silk-expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata progettato per la rimozione permanente dei peli visibili. Grazie al sensore Skin Pro 2.0, adatta continuamente l’intensità della luce alla tonalità della pelle, garantendo un’azione delicata e sicura. Offre due modalità di utilizzo: una per trattare zone estese come gambe e braccia e un’altra per zone più piccole o sensibili.

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile che si adatta alle curve del corpo, assicurando una maggiore precisione. Dotato di tecnologia MicroGrip, cattura i peli fino a 0,5 mm di lunghezza, lasciando la pelle liscia fino a 4 settimane.

I device per la rasatura, la regolazione e la rifinitura

Il Series 9 Pro+ è un rasoio efficiente che offre una rasatura confortevole. Dotato di una testina ProComfort che prepara la pelle alla rasatura, riduce il numero di passate per un maggiore comfort. Grazie al rifinitore Pro, offre una rasatura efficace e delicata.

Il nuovo regolabarba Braun BT9 presenta la nuova lama ProBlade, che taglia i peli più difficili. Dotato di tecnologia AutoSense, garantisce uniformità professionale su qualsiasi tipo di barba.

Il kit di rasatura tutto-in-uno Braun MGK 7 offre la multifunzionalità e versatilità per creare qualsiasi stile, dalla barba incolta alle aree del corpo più sensibili.

Il rasoio per il corpo Body Groomer 5 presenta una nuova testina Foil per una rasatura delicata sulla pelle, anche delle aree più sensibili, con una durata fino a 100 minuti prima di una nuova ricarica.

