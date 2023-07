Amazon Prime Day: tantissime offerte sui prodotti NVIDIA

In arrivo un Amazon Prime Day davvero irresistibile grazie alle offerte NVIDIA. NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro, Laptop e Schede Grafiche a prezzi incredibili

L’azienda NVIDIA annuncia oggi offerte mai viste prima lungo diverse lineup di prodotti in occasione dell’Amazon Prime Day.

È finalmente arrivato uno dei giorni più attesi e amati da tutti gli appassionati di gaming e IT; infatti per soli 2 giorni , ovvero l’11 e il 12 luglio, si potrà approfittare di incredibili offerte a prezzi vantaggiosi.

Queste offerte saranno sui prodotti NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro; ed ancora Laptop, Schede Grafiche e tanto altro.

Offerte Amazon Prime Day NVIDIA: NVIDIA SHIELD TV

SHIELD TV e SHIELD TV Pro sono ora disponibili a prezzi promozionali, solo su Amazon. Si tratta infatti di un’opportunità unica, da cogliere al volo! Lo SHIELD TV è il dispositivo Android TV più innovativo. Questo è in grado di offrire la maggior parte dei contenuti 4K (inclusi Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus).

Ed ancora, upscaling AI avanzato e tutti i migliori giochi tramite il servizio di cloud gaming di NVIDIA GeForce NOW in 4k. Quindi affrettativi per godere di tutti i benefici generati dai migliori dispositivi ideati per l’home entertainment e per il gaming da salotto in total relax.

Ecco nel dettaglio tutte le offerte da non perdere:

SHIELD TV, disponibile su Amazon – al prezzo di € 124.99

SHIELD TV Pro, disponibile su Amazon – al prezzo di € 184.00

Offerte Amazon Prime Day NVIDIA: Laptop e schede grafiche a prezzi talmente convenienti da far invidia

Prime Day offre a tutti i content creator e gamer la chance di aggiornare il proprio hardware sfruttando le offerte per l’acquisto di GPU GeForce RTX. Inoltre offre anche la possibilità di dotarsi di nuovi e performanti laptop.

Ma soprattutto, NVIDIA garantisce la migliore esperienza di gioco, grazie ai driver dedicati e alla grafica più realistica e coinvolgente di sempre rivoluzionata dal Ray Tracing, tutto ciò con oltre 300 titoli disponibili con DLSS.

Di seguito nel dettaglio tutte le promozioni.

GPU

GPU Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, disponibile su Amazon – al prezzo di € 320.99

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB V2 LHR Scheda grafica, GV-N3060GAMING OC-12GD V2, multicolore Multiprocessori NVIDIA Ampere Streaming Elementi costitutivi per le GPU più veloci ed efficienti al mondo, il nuovissimo Ampere SM offre il doppio del throughput FP32 e una maggiore efficienza energetica

GPU ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge – 12GB, disponibile su Amazon – al prezzo di € 305.99

ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 3060, disponibile su Amazon – al prezzo di €349.99

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition, disponibile su Amazon – al prezzo di €349.99

Offerte Nvidia per L’Amazon Prime Day: laptop

Di seguito sono riportate tutte le offerte nei dettagli su questi fantastici laptop:

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT con RTX 4060, GDDR6 8GB, disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.699

MSI Katana 15 B12VGK-889IT con RTX 4070, GDDR6 8GB, disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.749

MSI Cyborg 15 A12VE-061IT con RTX 4050, GDDR6 6GB, disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.249

Altre offerte

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15″ i7-12 16/512 RTX 3060, disponibile su Amazon – al prezzo di € 849.00

ASUS TUF Gaming F15 con NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.249

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte Amazon Prime Day sui prodotti NVIDIA ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).