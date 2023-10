-230€ di sconto su Samsung Galaxy S23+ da Euronics!

Su Euronics vi aspetta uno sconto imperdibile sullo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+ (8+256GB), il nuovo smartphone di punta di Samsung, è ora disponibile su Euronics a un prezzo davvero vantaggioso: soli 999€ invece di 1.229€: uno sconto davvero vantaggioso che vi permetterà di risparmiare ben 230€!

Samsung Galaxy S23+: il top di gamma crolla di prezzo

Con un display AMOLED da 6,7 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, l’esperienza visiva è fluida e coinvolgente. Le immagini sono nitide e i colori brillanti, sia che si tratti di guardare video, giocare o scattare foto.

Al cuore di questo smartphone c’è il potente processore Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi attività. Questo significa che puoi eseguire applicazioni e giochi senza problemi, senza intoppi.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy S23+ offre una fotocamera principale da 50 MP che consente di scattare foto e video di alta qualità. Le immagini sono ricche di dettagli e i colori sono vividi. Inoltre, quella anteriore da 10 MP è perfetta per i selfie da urlo.

La batteria da 4.500 mAh garantisce una lunga durata d’uso, consentendoti di utilizzare il telefono per l’intera giornata senza dover preoccuparti di rimanere senza energia.

Questo smartphone offre molte funzionalità interessanti, tra cui la possibilità di scattare foto in formato RAW ad alta risoluzione, una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce e un sistema di protezione per la vista. Inoltre, la ricarica rapida ti permette di riportare il telefono al 100% in poco tempo.

Grazie al multitasking semplificato e alla personalizzazione estrema offerti da One UI, puoi adattare il telefono alle tue esigenze e usarlo in modo più efficiente.

Infine, il trasferimento dei dati da un vecchio telefono è un gioco da ragazzi, rendendo la transizione al nuovo dispositivo molto più semplice.

Ricordatevi di visitare le pagine di tuttotek.it per restare costantemente informati su argomenti che riguardano l’hardware e molto altro.