Vivo: l’avventura musicale animata disponibile su Netflix

Vivo la nuova avventura musicale disponibile su Netflix. In collaborazione con Sony Pictures Animation, una storia di coraggio, il senso di famiglia e il potere della musica. Con la partecipazione di Massimo Lopez e Stash

Finalmente disponibile su Netflix il film d’animazione Vivo, l’eccezionale storia animata musicale fatta di coraggio, senso di famiglia e la rappresentazione del potere unificatore della musica. Diretto da Kirk DeMicco, è stato presentato in anteprima italiana lo scorso 31 luglio al Giffoni Film Festival.

Arricchito nella versione italiana da due voci d’eccezione come Massimo Lopez (nel ruolo di Andrés nelle canzoni e nei dialoghi) e Stash (interpreta tutte le canzoni del protagonista Vivo).

Trama e dettagli | Vivo: l’avventura musicale animata da agosto su Netflix

Vivo, un simpatico abitante delle foreste tropicali, trascorre le sue giornate suonando musica in una vivace piazza a L’Avana insieme al suo amato proprietario Andrés. Nonostante la grande differenza tra i due, Vivo e Andrés sono un duo perfetto grazie alla passione per la musica che li accomuna. Una grande tragedia colpisce i due giovani poco dopo l’invito delle celebre cantante Marta Sandoval. Toccherà a Vivo consegnare il messaggio che Andrés ha sempre tenuto segreto: una lettera d’amore per Marta, scritta molto tempo fa sotto forma di canzone. Per riuscire a raggiungere la meta non sarà solo, ma dovrà accettare l’aiuto di Gabi, un’energica ragazzina con un ritmo tutto suo.

Sceneggiato da Quiara Alegria Hudes, è prodotto da Lisa Stewart (Mostri contro alieni), Michelle Wong (Hotel Transylvania 2) e dal premio Oscar Rich Moore (Zootropolis). La consulenza visiva è affidata al premio Oscar Roger Deakins (Blade Runner 2049). Il premio Tony e Grammy Alex Lacamoire (The Greatest Showman) ricopre il ruolo di compositore e produttore esecutivo musicale, mentre la produzione esecutiva è di Lin-Manuel Miranda, del premio Golden Globe Laurence Mark (Dreamgirls) e di Louis Koo Tin Lok (I Mitchell contro le macchine.

