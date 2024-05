Verona-Inter: dove vedere la partita?

Un clima quasi estivo che regalerà una serata di festa per ambo le squadre: scopriamo così dove vedere Verona-Inter

Ormai parte integrante dei nostri giorni, i diritti televisivi non possono mancare nel nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Ciò sembra così un vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, ma al contempo risulta un punto a sfavore per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diverse notizie in merito alle gare in programma. Per questo motivo l’articolo vuole spiegare dove vedere Verona-Inter e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 38 regalerà un sorriso ad entrambe, a prescindere dal risultato.

Dove vedere Verona-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al tredicesimo posto con 37 punti, l’Hellas Verona di Marco Baroni è riuscito a salvarsi, tirando un sospiro di sollievo dopo una stagione complessa. In prima posizione con 93 punti, l’Inter non ha avuto rivali e ha rallentato il passo nelle ultime giornate, conoscendo già il suo destino. Scopriamo allora dove poter vedere Verona-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha avuto il merito di prendersi un posto rilevante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Sarà necessario giusto qualche passaggio, che porterà poi a cliccare sul link diretto che rimanda al sito.

Concentrandosi sulla dinamica Sky, si può subito notare un’offerta diversa Per quanto riguarda la Serie A, sono tre le partite garantite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero palinsesto. A questo si aggiungono le sfide dei club esteri e gli impegni di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali Golf, NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basteranno alcune operazioni per cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione sulle piattaforme, ci si può soffermare sulla risposta tanto attesa: Verona-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 26 Maggio, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per viaggiare in totale sicurezza.

Verona-Inter, probabili formazioni

Gli scaligeri hanno ottenuto la salvezza mentre i nerazzurri hanno vinto lo scudetto.

Di seguito le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez.

Chi conquisterà gli ultimi punti? Diteci cosa ne pensate e intanto non smettete di seguire tuttotek.it, così da rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.