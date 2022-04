The Kardashians: dal 14 aprile la nuova serie su Disney Plus

Una delle famiglie più celebri d’America sta per tornare sullo schermo con The Kardashians, una nuova serie, dal 14 aprile su Disney Plus

Dopo il successo delle venti stagioni di Al passo con i Kardashian, Kim, Kris, Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie stanno per tornare con una nuova serie originale su Disney Plus. Ritroveremo la celebre famiglia alle prese con la loro frenetica vita, lasciando però spazio anche a momenti più sentimentali.

La serie avrà come executive producer Ben Winston, socio della Fulwell 73, che lavorerà al fianco di Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King sarà la showrunner e anche produttrice esecutiva della serie.

Trama di The Kardashians

In The Kardashians lo spettatore si ritufferà nelle vite di Kim Kardashian West, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. La famiglia tornerà per mostrare al pubblico la realtà che si cela dietro la loro celebrità. Dalla difficile gestione degli affari, a momenti più divertenti e rilassanti, come quello del tempo libero e dei momenti passati con i bambini.

Nello specifico, dopo il trailer, rilasciato il 14 marzo, si può dedurre che vedremo Kim e Kanye West confrontarsi sulla fine del loro matrimonio e la successiva relazione di lei, con il comico Pete Davidson. Seguiremo poi il legame di Khloé con Tristan Thompson e la seconda gravidanza di Kylie Jenner.

Il successo della famiglia Kardashian

La precedente serie dedicata a questa famiglia, Al passo con i Kardashian, andata in onda dal 2007 al 2021, aveva riscosso un enorme successo. Il reality, divenuto uno dei più longevi d’America, aveva poi portato alla produzione di numerosi spin off, come Le sorelle Kardashian a Miami, Le sorelle Kardashian a New York, Khloé & Lamar e Le sorelle Kardashian agli Hamptons.

Scopriremo presto se The Kardashians otterrà lo stesso successo. Il nuovo reality show andrà in onda con un nuovo episodio ogni giovedì, in lingua originale, con sottotitoli in italiano, su Disney Plus. Non ci resta che attendere il 14 aprile.

