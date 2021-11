Teufel REAL BLUE TWS: gli auricolari top di gamma

Suono potente e funzionalità smart: i nuovi auricolari Teufel REAL BLUE TWS uniscono controlli intelligenti a una sorprendente qualità audio

Arrivano gli auricolari Bluetooth di Teufel REAL BLUE TWS: le cuffie più compatte del brand dimostrano la loro grandezza per suono, design e funzionalità. La cancellazione attiva dei rumori, l’autonomia di otto ore e il design urban contemporaneo di queste cuffie renderanno l’esperienza di ascolto un vero piacere, soprattutto durante i viaggi casa-ufficio.

Tutte le caratteristiche in breve

Cuffie in-ear wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida digitale per un’efficace soppressione del rumore e modalità trasparenza per una maggiore percezione del rumore esterno

ibrida digitale per un’efficace soppressione del rumore e modalità trasparenza per una maggiore percezione del rumore esterno Bluetooth 5.2 con AAC per lo streaming di musica in qualità simile a CD da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music e Co.

per lo streaming di musica in qualità simile a CD da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music e Co. D river HD lineari ad alta resistenza con grandi membrane da 12 mm per una risposta in frequenza extra ampia, alti precisi, medi caldi e bassi potenti

con grandi membrane da 12 mm per una risposta in frequenza extra ampia, alti precisi, medi caldi e bassi potenti Oltre 8 ore di riproduzione con una carica senza ANC, oltre 6 ore con ANC. Le cuffie si ricaricano completamente fino a due volte nella custodia, per un’autonomia totale di oltre 25 ore

Controllo touch intelligente per controllo della musica, ANC, modalità trasparenza, telefonate, assistente vocale e volume

A prova di schizzi secondo lo standard IPX3 , resistenti a pioggia e polvere

, resistenti a pioggia e polvere Funzione vivavoce con tecnologia Qualcomm cVc per chiamate wireless, Skype, FaceTime, controllo vocale tramite Google/Siri ad alta intelligibilità del parlato

Teufel REAL BLUE TWS: ANC ibrido per un utilizzo smart in ogni situazione

Le Teufel REAL BLUE TWS consentono di isolarsi perfettamente dall’ambiente circostante grazie a una potente cancellazione attiva del rumore (ANC, Active Noise Cancelling), che blocca ogni interferenza esterna e permette di concentrarsi solo sull’alta qualità audio by Teufel. Le registrazioni esterne dei microfoni vengono inoltre confrontate con i valori di un secondo microfono all’interno delle cuffie, per una soppressione del rumore ancora più efficace.

La modalità trasparenza, al contrario, utilizza la tecnologia ANC in modo inverso: i rumori esterni vengono così amplificati. È una funzione super smart che evita di dover togliere gli auricolari in caso di necessità particolari, come ascoltare gli annunci nelle stazioni ferroviarie o negli aeroporti.

Teufel REAL BLUE TWS: Elevata autonomia per un uso prolungato

Con le Teufel REAL BLUE TWS, la ricarica quando si è fuori casa non sarà mai più un problema: possono suonare per otto ore consecutive e garantire oltre 25 ore di riproduzione ricaricandole fino a due volte nella loro custodia di trasporto compatta. La grande durata accompagnerà ogni audiofilo nei viaggi più lunghi, per ascoltare musica, podcast, videogiochi senza fastidiose interruzioni e con una qualità audio altissima, grazie ai driver da 12 mm per alti sempre precisi e bassi profondi e avvolgenti.

Teufel REAL BLUE TWS: Ergonomia e pieno controllo sempre e ovunque

Un lungo utilizzo merita un grande comfort: le Teufel REAL BLUE TWS suonano al massimo della loro potenza quando l’adattatore in silicone chiude perfettamente il condotto uditivo, per questo Teufel ha pensato a ben 4 taglie di adattatori: XS, S, M e L.

Per quanto riguarda ergonomia e regolazione, la parte esterna di entrambi gli auricolari reagisce al tocco e permette un controllo completo sulla riproduzione, il volume e le modalità ANC spenta, ANC attivata e trasparenza. Attivabile con la pressione, senza necessità di estrarre il telefono, anche l’assistente vocale.

Prezzo e disponibilità

Le REAL BLUE TWS sono ora disponibili sul webshop Teufel al prezzo di 149,99 euro, comprensive di cavo di ricarica (da USB-A a USB-C) e quattro paia di adattatori in silicone di varie misure inclusi nella fornitura. In occasione del lancio, disponibile anche un voucher del valore di 10 euro per il loro acquisto. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!