Salone del Libro 2023: le date ufficiali

Il Salone del Libro di Torino torna anche nel 2023 con la sua 35esima edizione. L’evento si terrà nella seconda metà del mese di maggio

Il Salone del libro torna nel 2023 nella sua 35esima edizione. L’evento torinese si svolgerà dal 18 al 23 maggio 2023 al centro espositivo Lingotto Fiere, sito in via Nizza 294. Per cinque giorni, editori, autori e autrici incontreranno lettori, lettrici e appassionati del settore in generale, cogliendo l’occasione per vendere i propri titoli e presentare le ultime novità editoriali, il tutto in quasi quaranta sale per un programma che conta più di 1200 appuntamenti che spaziano nei più disparati ambiti culturali.

Salone del libro 2023: storia di un evento

Il Salone del Libro di Torino vede la sua nascita nel 1987, grazie all’unione di varie case editrici italiane e della promozione del libraio Angelo Pezzana e l’imprenditore Guido Accornero, che all’epoca deteneva delle quote della casa editrice Einaudi. Il successo dell’evento fu immediato, e già nella prima edizione parteciparono oltre centomila visitatori. Il salone verrà poi spostato al Lingotto nel 1992, a causa del sempre maggiore numero di espositori e visitatori e la conseguente necessità di spazio. Ad oggi, il Salone del Libro di Torino è una delle maggiori espressione letterarie italiane, con una storia e fama rinomata e la collaborazione con altri eventi del calibro del Children’s Boom Fair, nel quale si tengono anche i Bologna Ragazzi Award, uno dei maggiori premi legati alla narrativa illustrata per bambini e ragazzi.