QNAP NASbook TBS-464: il NAS portatile

Compatto, portatile e versatile, il nuovo QNAP NASbook TBS-464 dispone di SSD M.2 NVMe, uscita HDMI 2.0, due porte 2,5GbE. Può essere comodamente inserito nello zaino

QNAP Systems, Inc. ha presentato oggi il compatto e versatile NASbook TBS-464 progettato per gli spazi di lavoro ridotti, lo smart working e la mobilità. Usando quattro SSD M.2 NVMe per l’archiviazione, il TBS-464 supporta HybridMount che può gestire lo spazio di archiviazione dal cloud e consentire la cache locale, per offrire la possibilità di lavorare con i file online con la stessa velocità di file in locale.

QNAP NASbook TBS-464: il NAS che ti puoi portare nello zaino

Multifunzione e silenzioso, il QNAP NASbook TBS-464 offre due uscite HDMI 2.0 4K a 60Hz, transcodifica e streaming accelerato da hardware e il QNAP KoiMeeter, per le conferenze video e le presentazioni wireless. Grazie a due porte 2,5GbE, il NASbook TBS-464 può raggiungere velocità fino a 5 Gbps con trunking di porta. Joseph Ching, Product Manager di QNAP, aggiunge:

Il NASbook TBS-464 racchiude grandi prestazioni ed applicazioni aziendali complete in un formato piccolo e portatile. Integrando perfettamente gli spazi di archiviazione cloud, il TBS-464 offre i vantaggi combinati della portabilità e della flessibilità dell’archiviazione per potenziare le capacità degli uffici e degli studi moderni. Con la capacità di memorizzare nella cache locale i file basati su cloud, gli utenti possono godere della stessa velocità di accesso di un ambiente LAN.

Il QNAP NASbook TBS-464 è gestito da un processore Intel Celeron N5105/ N5095 quad-core 4-thread (fino a 2,9 GHz) con motore di crittografia Intel AES-NI, memoria DDR4 da 8 GB e porte USB 3.2 Gen 1 per trasferimenti più veloci dei dati. Oltre ad avere un’interfaccia utente ottimizzata, dispone del sistema operativo QTS 5, per un’esperienza di utilizzo di ultima generazione. HBS (Hybrid Backup Sync) offre processi di backup locali/remoti/locali efficienti; le snapshot basate su blocco rendono più semplice ed efficace la protezione e il recupero dei dati, limitando le minacce di ransomware; HybridMount offre gateway di archiviazione cloud che integrano l’archiviazione cloud pubblica e privata oltre a offrire la cache locale.

Il QNAP NASbook TBS-464 supporta la riproduzione multimediale su TV/monitor mediante due uscite HDMI 2.0 (fino a 4K a 60Hz) e converte i video 4K nei formati file universali che possono essere riprodotti su diversi dispositivi. È inoltre perfetto per lo streaming multimediale utilizzando Plex . Utilizzato con QNAP KoiMeeter, crea un sistema per conferenze video di qualità elevata e consente le presentazioni wireless.

Il software

La serie TBS-464 è flessibile e versatile. È possibile espanderne la capacità di archiviazione collegando gli alloggiamenti di espansione dell’archiviazione TL e TR. Le aziende e le organizzazioni possono trarre subito vantaggio dalle varie applicazioni del TBS-464. QmailAgent centralizza più account e-mail; Qmiix integra una soluzione iPaaS (Integration Platform as a Service) che consente il collegamento di applicazioni e dispositivi con il QNAP NAS; Qfiling automatizza l’organizzazione dei file; Qsirch aiuta a trovare rapidamente tutti i documenti. È inoltre possibile estendere le funzionalità del TBS-464 installando le applicazioni dal QTS App Center integrato. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!