Piccoli piccoli, il nuovo singolo di Giuse The Lizia

Un nuovo singolo approda su YouTube: ecco Piccoli Piccoli di Giuse The Lizia

Il panorama musicale è ricco di sfaccettature, sogni nel cassetto e diverse melodie. Negli ultimi anni ha iniziato il suo percorso canoro – tra i grandi – un giovane cantante. Il 22enne Giuse The Lizia ha da pochi giorni presentato il suo nuovo singolo, Piccoli Piccoli, dai risvolti amorosi e malinconici. Un pezzo che si riconosce subito, poiché simile ai testi precedenti, per ciò che concerne la musicalità. Un testo a tratti triste e intimo, che racconta il percorso interiore dell’artista palermitano. Pezzo già presente su YouTube.

Giuse The Lizia con Piccoli Piccoli: testo e video del singolo

Ad appena 22 anni, Giuseppe Puleo – vero nome del cantante – ha cominciato un percorso ricco di insidie e soddisfazioni, con l’obiettivo di realizzare il suo sogno, per certi versi già avveratosi. Raccontarsi attraverso i suoi testi, le sue parole e le sue pause, raccontarsi senza censure. Viversi ogni singola melodia. Per il suo ultimo singolo, Giuse The Lizia ha richiesto il grande contributo di centomilacarie, musicista 18enne di origini milanesi.

Di seguito allora il testo di Piccoli piccoli:

E ritorniamo piccoli, piccoli, piccoli

E fumeremo missili, missili, missili

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

Vengo dal nulla

La messa la domenica

Ed il Palermo in Serie A

Non ci torna da un po’

E non ritornerò, oh

A casa la domenica

Perché non mi capisce

Perché non se lo merita

Crescere in fretta dopo il diploma

Prendere un treno e restare sola

Un po’ ti manca la tua città

Un po’ ti manco, è la verità

Ti ho vista a spasso con le tue amiche

Con le TN e la dinamite

Con degli occhiali super veloci

Con i problemi coi genitori

Tu chiamami se vuoi, se vuoi, se vuoi

Quando ti manca l’aria

E sei tutta sbagliata

Tu chiamami se vuoi, se vuoi, se vuoi

Se vuoi tornare a casa

Prenderti un’ora d’aria con me

E ritorniamo piccoli, piccoli, piccoli

E fumeremo missili, missili, missili

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

E cancelleremo i lividi, lividi, lividi

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

Il tuo silenzio velenoso fa macchiare le parole

A volte cerco le tue forme nel corpo di altre persone

Ma voglio che mi conservi tra le tue dita d’acciaio

Volevo prendere tutte le mie cose

Scappare in macchina da mio padre, dimenticare le offese

Voglio che mi gridi: “Vai giù”

Parlarti finché non mi sento come in un igloo

Fammi fumare l’ultima

Fatti guardare un’ultima

Crescere in fretta dopo il diploma

Prendere un treno e restare sola

Un po’ ti manca la tua città

Un po’ ti manco, è la verità

Ti ho vista a spasso con le tue amiche

Con le TN e la dinamite

Con degli occhiali super veloci

Con i problemi coi genitori

E ritorniamo piccoli, piccoli, piccoli

E fumeremo missili, missili, missili

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

E cancelleremo i lividi, lividi, lividi

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

E ritorniamo piccoli, piccoli, piccoli

E fumeremo missili, missili, missili

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

E faremo l’amore sospesi nel vuoto

Se sto con te è tutto okay

Se sto con te non sono solo

