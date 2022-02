Philips Fidelio: ecco il nuovo eco-sistema AV wireless

Soundbar, subwoofer e diffusore satellite entrano a far parte della gamma Philips Fidelio 2022. Il nuovo eco-sistema AV wireless Philips Fidelio sarà lanciato nel 2022 ed è basato sulla pluripremiata tecnologia di alta qualità multi-room DTS Play-Fi

Philips Sound presenta in anteprima tre nuovi modelli premium, i primi ad essere disponibili sul nuovo eco-sistema AV dedicato a Fidelio, durante la seconda metà del 2022. Tutti i prodotti saranno caratterizzati da una finitura di prestigio che include materiali come il legno, l’alluminio e la pelle sostenibile Muirhead. La nuova soundbar, il subwoofer e l’altoparlante satellite sono stati progettati per portare le prestazioni Fidelio e il design coerente della gamma sullo streaming audio multi-room, multicanale e di alta qualità.

Philips Fidelio: l’eco-sistema AV wireless sempre più ampio

Il sistema AV wireless Philips Fidelio si basa sulla tecnologia proprietaria DTS Play-Fi che utilizza un eco-sistema premium audio multi-room, controllata da App, per offrire una connessione e uno streaming facile e senza soluzione di continuità tra TV compatibili, dispositivi mobili, soundbar e altoparlanti, che si trovano in tutta la casa.

La nuova gamma Philips Fidelio funziona anche come eco-sistema ‘intelligente’, dove ogni altoparlante può ‘rilevare’ quando è stato collegato a un altro, sia che si tratti della soundbar Philips Fidelio FB1, il subwoofer Philips Fidelio FW1 o il Philips Fidelio FS1 come canali posteriori o aggiungendo un secondo Philips Fidelio FS1 in abbinamento stereo, in ogni caso i prodotti si regolano automaticamente per garantire sempre la migliore prestazione acustica possibile.

Philips Fidelio FB1 soundbar: prestazioni audio immersive che riempiono la stanza

Philips Fidelio FB1 è una soundbar 7.1.2 stand-alone e slim, progettata appositamente per essere accoppiata ai modelli più recenti di televisori di fascia alta. Priva di cornici e minimalista, è dotata di 15 driver e 310W (RMS) di potenza per garantire prestazioni coinvolgenti e avvolgenti in tutta la stanza.

La soundbar è suddivisa in involucri indipendenti per le sue sezioni LCR per minimizzare la diafonia e garantire una nitidezza eccezionale. Ciascuno dei canali LCR dispone anche di una coppia di driver con frequenza media montati ai lati di un tweeter in una classica configurazione D’Appolito per una migliore integrazione del suono nella frequenza medio e alta dei suoni. Due driver side-firing sono montati, uno a ciascuna estremità della barra, per estendere ulteriormente il suono nella stanza e per creare un effetto surround realistico. Un’ulteriore estensione è fornita da due driver dedicati all’elevazione Dolby Atmos montati sulla parte superiore della barra, ai lati di una cassa dedicata ai bassi con due subwoofer.

La finitura di alta qualità caratteristica di Philips Fidelio include un rivestimento in pelle Muirhead intorno al bordo smussato della soundbar e una rete metallica acusticamente trasparente, il tutto progettato perfettamente con i modelli di TV premium Philips.

Prezzo e disponibilità

Philips Fidelio FB1 soundbar sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 999,99 euro.

Il subwoofer wireless Philips Fidelio FW1: suono e design di alta qualità

Il subwoofer wireless Fidelio FW1 è equipaggiato di un grande driver woofer da 8″ con due grandi radiatori passivi montati lateralmente che lavorano “back-to-back”, e di un potente amplificatore da 200W (RMS) per fornire bassi profondi, veloci e dettagliati, ideali per film e musica. Un mix di pelle Muirhead e finiture in legno con un top in alluminio spazzolato danno al FW1 un look and feel sofisticato e di alta qualità.

Prezzo e disponibilità

Philips Fidelio FW1 sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 499,99 euro.

Lo speaker wireless Fidelio FS1: diffusore con un design premium

Lo speaker wireless Fidelio FS1 ha un design versatile e flessibile che offre tre possibilità di utilizzo. È l’ideale per essere utilizzato come unità singola, come coppia stereo o come altoparlanti satellite in un sistema 7.1.4 con FB1 e FW1. Una sofisticata caratteristica è il tweeter frontale, un’unità mid-range angolata e orientata verso l’alto e un woofer verso il basso nella sua parte dedicata della cassa. Le prestazioni dei bassi sono ulteriormente potenziate dall’aggiunta di due radiatori passivi. La potenza è una generosa 60W (RMS) che permette all’FS1 di funzionare efficacemente in stanze di medie e grandi dimensioni.

Fidelio FS1 è sorprendente sia perché permette di essere usato come singola unità o come parte di un sistema, sia per l’alta qualità del design europeo – con un mix di finiture in pelle Muirhead e metallo – che portano alla linea una elevata qualità che raramente si riscontra in questo segmento del mercato. E per un’esperienza AV unica e coinvolgente, l’FS1 offre anche luci LED integrate progettate per funzionare e sincronizzarsi con i TV Ambilight di Philips, estendendo l’effetto Ambilight in tutta la stanza.

Prezzo e disponibilità

Lo speaker wireless Fidelio FS1 sarà disponibile in Italia a partire dal quarto trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 249,99 euro.

