Nuovi proiettori LED X1 e X2: ViewSonic presenta le sue novità

I nuovi proiettori LED X1 e X2 di ViewSonic trasformano facilmente la casa in uno spazio di intrattenimento

ViewSonic Corp. (per maggiori informazioni clicca qui), fornitore globale leader di soluzioni visive, lancia i suoi nuovi proiettori LED ad alta luminosità X1 e X2 per gli appassionati di home cinema. I proiettori offrono un’esperienza di intrattenimento immediata e opzioni flessibili per l’installazione. Dotati della tecnologia LED di terza generazione, questi proiettori offrono immagini più luminose e vivide con una durata di vita di 30.000 ore. Con gli altoparlanti Harman Kardon integrati, sono perfetti per le proiezioni domestiche di film, sport dal vivo e per giocare ai videogiochi.

Prime dichiarazioni sui nuovi proiettori LED X1 e X2

In qualità di innovatori e leader nella tecnologia LED, stiamo elevando l’esperienza dell’home entertainment con le nostre nuove soluzioni di proiettori LED. Con una maggiore luminosità di 3.100 LED Lumen, X1 e X2 non solo offrono immagini più luminose e nitide in qualsiasi ambiente. Questi però offrono anche più eco -facilità rispetto ai proiettori basati su lampada,

ha affermato Dean Tsai, General Manager della Business Unit Projector & LED Display di ViewSonic. Che aggiunge

Senza complicate installazioni e configurazioni richieste, questi proiettori offrono audiovisivi coinvolgenti su un grande schermo in qualsiasi momento.

Gli ultimi proiettori LED X1 e X2 sono progettati per tutti i tipi di spazi di intrattenimento domestico. Per soggiorni o spazi ricreativi, il modello X1 può essere montato a soffitto per sfruttare al meglio l’area e, per le stanze più piccole. L’X2 a focale corta può essere posizionato su un tavolo, proiettando un grande schermo da 100 pollici da soli 1,53 m di distanza.

Dettagli tecnici

L’X1 è dotato di una manopola di controllo dello spostamento dell’obiettivo che consente agli utenti di regolare verticalmente l’immagine, il tutto senza dover spostare il proiettore. Inoltre, con un obiettivo con zoom ottico 1,3x, offre flessibilità durante il montaggio del proiettore sul soffitto. Gli utenti possono scegliere una posizione di installazione all’interno di un intervallo per ottenere un’immagine di grandi dimensioni che non interferisca con i progetti interni esistenti, come luci sospese o travi di supporto.

Queste caratteristiche sono integrate con 3.100 LED Lumen di luminosità e 125% Rec. Con un’ampia gamma cromatica di 709 colori, entrambi i proiettori offrono immagini luminose e realistiche con risoluzione Full HD che non sono influenzate dalla luce ambientale. Queste soluzioni visive sono combinate con l’audio di qualità dei doppi altoparlanti Harman Kardon, trasformando davvero la stanza in uno spazio di intrattenimento coinvolgente a casa.

Istallazione e configurazione

I proiettori X1 e X2 forniscono una configurazione semplice e intuitiva per vivere un’esperienza cinematografica nel comfort della propria casa. Dotati di distorsione trapezoidale H/V, regolazione a 4 angoli e distorsione trapezoidale automatica, entrambi i proiettori possono fornire immagini dalla forma perfetta dalla vista dall’alto e laterale. Che tu stia eseguendo il mirroring dello schermo di un film tramite la connettività Wi-Fi incorporata o collegando una console di gioco tramite una porta USB-C, i proiettori offrono un’ampia gamma di opzioni per l’intrattenimento. Inoltre, la sua connettività Bluetooth consente opzioni audio più flessibili. Ad esempio, gli utenti possono collegare il proiettore alle cuffie wireless per godersi un audio coinvolgente, senza disturbare le persone nelle vicinanze. Allo stesso modo, gli altoparlanti del proiettore possono essere collegati a uno smartphone, funzionando essenzialmente come un sistema audio, portando più opzioni per il divertimento a casa.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi proiettori LED X1 e X2 di ViewSonic? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).