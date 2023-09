Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Lies of P, il nuovo soulslike targato Neowiz Games arrivato recentemente su PC e console

Di Lies of P e del suo potenziale valore ci eravamo già accorti quando lo avevamo potuto provare, in versione demo, qualche tempo fa (qua le nostre prime impressioni!). Recentemente il titolo è sbarcato su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One e abbiamo dunque potuto parlarvene, molto più approfonditamente, in una recensione completa che potete trovare cliccando qui. Fra pregi e difetti, questi ultimo specialmente conclamati a causa del genere di appartenenza, il nuovo soulslike di Neowiz Games, che concede una nuova chiave di lettura al Pinocchio di Collodi, ci è sembrato più che soddisfacente. E in questa sede, vogliamo vedere insieme a voi la lista trofei completa: se proprio avete il coraggio di provare a platinarlo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Lies of P consta di 43 statuette totali, di cui 26 di bronzo, 13 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Lies of P. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Lies of P: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Prima bugia : Di’ una bugia davanti all’Ingresso dell’Hotel Krat.

: Di’ una bugia davanti all’Ingresso dell’Hotel Krat. Guida agli Stargazer : Ripara uno Stargazer.

: Ripara uno Stargazer. Esplorare le possibilità : Prova a montare un’arma.

: Prova a montare un’arma. Tecnica di difesa definitiva : Distruggi l’arma di un nemico con una guardia perfetta.

: Distruggi l’arma di un nemico con una guardia perfetta. Colpo fatale : Sferra un attacco fatale con successo.

: Sferra un attacco fatale con successo. I Bastardi e gli Spazzini : Uccidi un Persecutore.

: Uccidi un Persecutore. Maestro della sfilata : Uccidi il Maestro della sfilata.

: Uccidi il Maestro della sfilata. Sentinella rottamata : Uccidi la Sentinella rottamata.

: Uccidi la Sentinella rottamata. Fiamma del re : Uccidi Fuoco, Fiamma del re.

: Uccidi Fuoco, Fiamma del re. Arcivescovo caduto : Uccidi l’Arcivescovo caduto Andreus.

: Uccidi l’Arcivescovo caduto Andreus. Lo scontro ritardato : Uccidi il Maggiore della Confraternita dei conigli neri.

: Uccidi il Maggiore della Confraternita dei conigli neri. Re dei burattini: Uccidi Romeo, Re dei burattini.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Lies of P: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Il campione di evoluzione : Uccidi Victor il campione.

: Uccidi Victor il campione. Mostro verde divoratore di burattini : Uccidi il Mostro verde divoratore di burattini.

: Uccidi il Mostro verde divoratore di burattini. Maestro della sfilata corrotto : Uccidi il Maestro della sfilata corrotto.

: Uccidi il Maestro della sfilata corrotto. Vendetta nera : Uccidi la Confraternita dei conigli neri.

: Uccidi la Confraternita dei conigli neri. La completa : Uccidi Laxasia la completa.

: Uccidi Laxasia la completa. Il Dio risvegliato : Uccidi Simon Manus, Dio risvegliato.

: Uccidi Simon Manus, Dio risvegliato. Detentore di zecchini d’oro : Raccogli uno zecchino d’oro.

: Raccogli uno zecchino d’oro. Da oltre la spaccatura : Uccidi tutti i tipi di farfalle dimensionali.

: Uccidi tutti i tipi di farfalle dimensionali. La storia del principe : Scopri l’ultima storia di Venigni.

: Scopri l’ultima storia di Venigni. La storia dell’anziana raffinata : Scopri l’ultima storia di Antonia.

: Scopri l’ultima storia di Antonia. La storia di colui che sognò : Scopri l’ultima storia di Simon Manus.

: Scopri l’ultima storia di Simon Manus. La storia di un padre : Scopri l’ultima storia di Geppetto.

: Scopri l’ultima storia di Geppetto. La storia di una ragazza sconosciuta : Scopri l’ultima storia di Eugénie.

: Scopri l’ultima storia di Eugénie. La storia della farfalla turchina: Scopri l’ultima storia di Sophia.

I trofei d’argento | Lies of P: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Il primo burattino : Uccidi il Burattino senza nome.

: Uccidi il Burattino senza nome. Arma normale più forte : Porta un’arma normale al suo livello massimo.

: Porta un’arma normale al suo livello massimo. Arma speciale più forte : Porta un’arma speciale al suo livello massimo.

: Porta un’arma speciale al suo livello massimo. Braccio a Legione più forte : Modifica un braccio a Legione al suo livello massimo.

: Modifica un braccio a Legione al suo livello massimo. Potenziale estremo : Attiva l’Organo-P alla fase 5.

: Attiva l’Organo-P alla fase 5. Pianista di Krat : Suona una melodia perfetta al pianoforte dell’Hotel Krat.

: Suona una melodia perfetta al pianoforte dell’Hotel Krat. Collezionista di braccia a Legione : Raccogli tutte le braccia a Legione.

: Raccogli tutte le braccia a Legione. Collezionista di armi speciali : Raccogli tutte le armi speciali.

: Raccogli tutte le armi speciali. Collezionista di armi normali : Raccogli tutte le armi normali.

: Raccogli tutte le armi normali. Melodia dorata : Raccogli e riproduci tutti i dischi.

: Raccogli e riproduci tutti i dischi. Imparare le emozioni : Impara tutti i gesti.

: Impara tutti i gesti. Esploratore veterano : Decifra tutti i cilindri criptici e riscatta le ricompense.

: Decifra tutti i cilindri criptici e riscatta le ricompense. Fine degli indovinelli: Scopri tutti i Santuari della trinità.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Lies of P: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Real boy : They all lived happily ever after: Raggiungi il finale [Real boy: They all lived happily ever after].

: They all lived happily ever after: Raggiungi il finale [Real boy: They all lived happily ever after]. Free from the puppet string : Raggiungi il finale [Free from the puppet string].

: Raggiungi il finale [Free from the puppet string]. Rise of P: Raggiungi il finale [Rise of P].

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Lies of P:

Lies of P: Ottieni tutti i trofei.

Termina qui la lista trofei completa di Lies of P. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Round8 Studio qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!