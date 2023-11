Comprare un’auto spesso richiede una notevole somma di denaro, considerando tutti passaggi burocratici che bisogna fare per ottenerla, ma ci sono auto che potete trovare a un prezzo più che accessibile: ecco le migliori auto a 2000 euro!

Come dicevamo, acquistare un’auto nuova potrebbe essere un’operazione che richiede molto tempo, soprattutto a causa dei loro prezzi elevati che per un giovane neopatentato che ha ancora molto da imparare (a proposito, abbiamo scritto un articolo sul come controllare i punti della patente), soni irraggiungibili. Ma ci sono offerte imperdibili per auto nuove: preparatevi alla lista delle migliori auto a 20000 euro!

Seat Arona TGI | Le migliori auto a 20000 euro

Il crossover spagnolo Seat Arona è disponibile a motorizzazione metano. Nel prezzo prefissato di 20000 euro sono inclusi anche i motori a benzina, 1.0 TSI da 95 e 115 CV, mentre per chi vuole spendere 20000 euro è disponibile anche nella motorizzazione diesel con cilindrata 1.6, ma nell’allestimento base, quindi poco fornito di accessori.

Renault Clio | Le migliori auto a 20000 euro

Entriamo in casa Renault. Appena uscita sul mercato, la Renault Clio è subito diventata una delle auto più vendute, non a caso il suo prezzo è molto abbordabile e i contenuti di quest’auto sono molto interessanti, per non parlare della linea della carrozzeria che è matura e moderna. C’è l’imbarazzo della scelta tra le versioni coi motori al di sotto dei 20000 euro: a benzina, diesel e GPL sono disponibili a 20000 euro, incluso di cambio automatico.

Renault Capture | Le migliori auto a 20000 euro

Questa versione Crossover della Clio si chiama Captur e offre caratteristiche del tutto diverse. A cominciare dallo spazio interno, più ampio. I motori di cilindrata contenuta ma molto prestazionali giustifica il suo costo raggiungendo un buon compromesso con la brillantezza alla guida. A 20000 euro la Captur è disponibile a motore GPL, in modo tale da tenere basse le spese di gestione.

Opel Corsa | Le migliori auto a 20000 euro

La Opel Corsa è una delle auto a 20000 euro più interessanti perché offre un ampio spazio interno e un motore che permette di contenere le spese di gestione, come il diesel 1.5 o il benzina 1.2 da 75 CV, ma anche di avere alte prestazioni grazie al turbo 1.2 da 100 CV. Il peso contenuto permette inoltre una guida facile e scorrevole. Con questo budget potrete avere la Opel Corsa col cambio automatico da 8 marce, che permette di sfruttare al meglio il Motore dell’Anno 1.2 Puretech.

Toyota Yaris | Le migliori auto a 20000 euro

La Yaris purtroppo non è disponibile al di sotto dei 20000 euro. La Fiat però consente, come sempre, offerte con l’opzione di finanziamento che taglia il prezzo di listino, ma è presente la motorizzazione a benzina 1.0 da 72 CV. Notevole lo spazio interno e il nuovo telaio in grado di supportare meglio i movimenti in curva garantendo una guida dinamica.

Volkswagen Polo | Le migliori auto a 20000 euro

La Volkswagen Polo, anche se è presente sul mercato da alcuni anni, ha comunque una tecnologia compatta e funzionale, spazio, comfort e motori a basso consumo ma prestazionali. Sui 20000 euro è disponibile anche a motorizzazione a metano, un’aggiunta per contenere le spese di gestione.

Ford Fiesta | Le migliori auto a 20000 euro

Ford offre la sua nuova Fiesta ad un prezzo al di sotto dei 20000 euro. L’auto è disponibile a motorizzazione a benzina, GPL e ibrida, con potenze fino a 125 CV. L’ibrida è anche la recente novità della gamma Fiesta, che possiede un piccolo motore elettrico che garantisce l’omologazione delle auto ibride.

Citroen C3 | Le migliori auto a 20000 euro

La Citroen C3 è una delle auto più abbordabili di questa categoria con delle caratteristiche da categoria superiore. Gli interni semplici e completi, lo spazio e il comfort eccellenti rendono quest’auto estremamente facile e comoda da guidare nel traffico. A 20000 euro la C3 è disponibile in tutti gli allestimenti e con motorizzazioni diesel e benzina.

Fiat Tipo | Le migliori auto a 20000 euro

Se cercate ancora più spazio e di un’auto di categoria superiore, almeno sulle caratteristiche dinamiche, la Fiat Tipo (disponibile anche in versione Cross) è l’auto che fa per voi. Sotto i 20000 euro sono due gli allestimenti disponibili: Street e Mirror, ma sono da tenere d’occhio auto a stock e km0, che permettono molte possibilità.

Dacia Duster | Le migliori auto a 20000 euro

Se cercate un’auto più adatta per i viaggi in famiglia, ecco la Dacia Duster. I motori sono diesel e benzina con turbo 1.0 di cilindrata da 100 CV e 1.3 da 130 CV e bifuel benzina/GPL. Al di sotto dei 20000 euro c’è anche la trazione integrale, ma non è munita di cambio automatico.

Suzuki Swift Hybrid | Le migliori auto a 20000 euro

La Swift è stata rinnovata con una motorizzazione rispondente alle normative più severe. La versione Hybrid ora ha 83 CV (7 in meno) e un ibrido più evoluto che fornisce maggiore coppia e a giri più bassi. Il tutto per rendere la guida più brillante.

Qualcuna di queste auto vi interessa? Speriamo di sì e di esservi stati d’aiuto nella scelta della vostra nuova auto. Vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per altre liste come questa e tanto altro dal mondo dei motori!