Questa estate debutterà nei cinema italiani La ragazza della palude, tratto dal romanzo best seller di Delia Owens. Rilasciato il primo trailer italiano della pellicola

La ragazza della palude(Where the Crawdads Sing) , lungometraggio tratto dal best-seller di Delia Owens, debutterà nei cinema italiani l’estate prossima. È stato rilasciato il primo trailer italiano del film, che potete vedere qui.

Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, ed è l’adattamento cinematografico del romanzo di Delia Owens, che ha venduto più di 8,5 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2019 rimase in vetta alla lista dei best seller statunitensi stilata dal New York Times per cinque settimane non consecutive, edito in Italia da Solferino Libri.

L’adattamento è stato scritto da Lucy Alibar, con Olivia Newman alla regia, mentre Reese Witherspoon farà da produttrice attraverso la sua società Hello Sunshine.

Nel cast sono presenti: Daisy Edgar-Jones che interpreterà Kya, la protagonista, una ragazza cresciuta da sola nelle pericolose paludi della Carolina del Nord; Harris Dickinson; Taylor John Smith e David Strathairn.

La trama

Grazie alle pagine di Delia Owens prende vita un avvincente mistero. La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) mette in scena la storia di Kya, una ragazza che è stata abbandonata ed è riuscita a crescere completamente da sola, nelle fredde, umide e pericolose paludi della Carolina del Nord.

Per anni voci su di lei sono circolate nella vicina cittadina di Barkley Cove, isolando ancor di più la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità.

Kya inizia ad avvicinarsi alla città quando due giovani ragazzi iniziano a mostrare interesse per lei, ma quando uno dei due viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata.

Col proseguire delle indagini il caso diventa sempre più intricato e difficile da sciogliere, e ciò che è realmente accaduto minaccia di svelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.