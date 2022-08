La bambola di pezza, evento speciale di Venezia 79 con la Gerini

La bambola di pezza, progetto vincitore della QUARTA edizione del contest ‘La Realtà che “non” Esiste’, scritto e diretto da Nicola Conversa, sarà presentato in anteprima come evento speciale alla 79^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

È al via la kermesse cinematografica più importante in Italia e con essa importanti progetti nostrani. Sarà presentato in anteprima come evento speciale a Venezia 79, La Bambola Di Pezza, progetto vincitore della Quarta edizione del contest La Realtà che “non” Esiste. Il corto scritto e diretto da Nicola Conversa è interpretato da Mariasole Pollio, Giancarlo Commare, Tommaso Cassissa e Ludovica Coscione con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Venezia 79, La bambola di pezza: sinossi

Il corto diretto di Conversa viene presentato così:

Ero una bambola rotta, sognavo un ragazzo che con ago e filo fosse pronto a ricucirmi… Sognare, scrivere, raccontare. Le tue parole diventano una storia, il tuo diario on line diventa pubblico. Un modo per esprimersi, un modo per trovare altre anime con paure e passioni da condividere. Mia (Mariasole Pollio) ha 16 anni e proprio grazie al suo diario virtuale conosce Tommaso (Giancarlo Commare), sensibile, attento, pieno di energia: un principe azzurro che sembra fatto su misura per lei. Un incontro magico fatto prima di chat poi di videochiamate fino al fatidico: voglio incontrarti dal vivo…

L’adescamento on-line nel corto di Conversa

Il corto di Conversa si presenta come una storia di grande impatto che, attraverso contenuti differenti, offre al pubblico un racconto completo su un tema molto importante come quello dell’adescamento on-line.

Secondo l’Ocse sono circa 500mila i predatori sessuali attivi ogni giorno in rete. questo fenomeno, conosciuto come “grooming on-line”, dove oltre il 50% delle vittime ha un’età compresa tra i 12 e i 15 anni. Il grooming on-line è un processo lento e studiato dove il cyber predatore sviluppa una relazione intima online con una giovane vittima, inconsapevole della finalità sessuale e di sfruttamento. Il cyber predatore, o groomer, adesca la vittima attraverso l’empatia, affermando di “prendersi cura” del mondo emotivo, affettivo e psicologico della vittima minorenne, che raggirata, finisce col fidarsi ed aprirsi abbattendo ogni difesa e capacità di controllo.

Dal dossier “L’abuso sessuale online in danno dei minori”, a cura del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (C.N.C.P.O) del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma con la collaborazione di Save the Children, si evince che i giovani più colpiti sono nella fascia d’età compresa tra i 10 e 13 anni, senza però incidenza sul genere: maschi e femmine sono pressoché in egual misura al centro di casi di adescamento online intercettati dalla Polizia Postale. In generale i bambini e i ragazzi che usano la rete, sembrano essere più esposti al rischio di adescamento quando usano i social network e la messaggistica.

La bambola di pezza, curiosità del corto presentato a Venezia 79

La Bambola di Pezza si presenta come un corto interessante, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, è un progetto transmediale con lancio multipiattaforma altamente innovativo, pensato a scopo divulgativo e rivolto ad un pubblico giovane sempre più connesso al web.

Il corto è stato realizzato in due modalità: Un cortometraggio lineare in contemporanea alla proiezione ufficiale di Venezia 79 sarà lanciato in esclusiva su RaiPlay con l’opzione dell’audiodescrizione e sottotitoli e versione LIS realizzata da Rai Pubblica Utilità. Un secondo cortometraggio in Virtual Reality 360 contemporaneamente sarà pubblicato sulla App Rai Cinema Channel VR, disponibile su App Store, Play Store e Oculus 3, un Artwork realizzato da Josephine Yole Signorelli @Fumettibrutti 4. Ci sarà anche una serie Podcast in 5 puntate in collaborazione con RaiPlay Sound.

L’Artwork della locandina è realizzato da Josephine Yole Signorelli @fumettibrutti e la traccia musicale che accompagna la storia è “INSULTI” di Carl Brave. Il corto di Conversa sarà disponibile dal 6 settembre 2022 su RaiPlay” e prossimamente sull’app Rai Cinema Channel VR.