Kevin Spacey tornerà al cinema con un nuovo film

Kevin Spacey torna al cinema con il nuovo film Control, diretto e scritto da Gene Fallaize, seppur come doppiatore

Dopo la sua assoluzione dalle accuse nel Regno Unito, Kevin Spacey torna al cinema come protagonista a dicembre con Control. Il nuovo film Control vede Kevin Spacey in un ruolo chiave, anche se sarà solamente vocale. La pellicola è prodotta da Cupsogue Pictures e ha già rilasciato il suo primo trailer ufficiale il 1° agosto, attirando l’attenzione degli appassionati e dei critici. È diretto dal regista britannico Gene Fallaize, noto per i precedenti Superman: Requiem e Cain Hill. Il film debutterà il 15 dicembre in America e nel Regno Unito, mentre è ancora ignoto se ci sarà una distribuzione italiana.

Spacey aveva registrato il suo ruolo vocale lo scorso dicembre, mentre era in attesa del giudizio per il processo per violenza sessuale nel Regno Unito. In Control Spacey assume infatti il ruolo di “The Voice”, una figura enigmatica che compie un audace gesto di vendetta ai danni del ministro degli Interni britannico, Stella Simmons. Il suo piano si sviluppa quando si impadronisce dell’auto della Simmons da una località remota, come atto di punizione per i suoi misfatti pubblici. In una scena, The Voice afferma alla segretaria:

La confessione fa bene all’anima. Penso che alla tua anima potrebbe davvero fare bene… Sono il tuo giudice e giuria, e trovo che sei colpevole.

Kevin Spacey: un nuovo film a dicembre

L’attore è stato assolto da diverse accuse di violenza sessuale dopo il suo processo nel Regno Unito. La nota situazione legale di Spacey risale al 2017, quando Anthony Rapp l’accusò di violenza sessuale. Successivamente, altre 15 persone presentarono le loro accuse contro di lui, creando un caso che lo ha tenuto lontano dalle scene per molti anni e ne ha provocato dalle produzioni in corso (su tutte House of Cards) in maniera praticamente immediata.

Nonostante la polemica che ha circondato la scelta di includere Spacey nel cast di Control, il regista Gene Fallaize ha difeso la sua decisione. Fallaize ha affermato che rifarebbe la stessa scelta, definendo Spacey un “bravo ragazzo”. D’altro canto già prima di lui Franco Nero ha deciso di non limitarsi a quanto emerso nel processo mediatico ed ha offerto un ruolo, anche se secondario, all’attore. Control arriverà negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma ha trovato anche distributori in altre parti del mondo, tra cui il Medio Oriente, la Germania e la Russia. Il 15 dicembre Kevin Spacey tornerà quindi al cinema, anche se solo con la propria voce.