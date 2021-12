InWin Nebula NR24 / 36: sistema di raffreddamento a liquido AiO

Con il nuovo InWin Nebula NR24 / 36, il vostro PC non solo rimarrà bello fresco: diventarà anche uno splendido elemento di design

InWin è recentemente entrato nel mercato dei dispositivi di raffreddamento a liquido AIO per CPU e continua ad aggiungergli il proprio bagliore. I dispositivi di raffreddamento a liquido AIO per CPU della serie Nebula NR incorporano un blocco CPU con un effetto “Nebula”: un’incredibile estetica visiva che mostra una gamma di colori sbalorditiva e scintillante simile ad un cielo stellato. I nuovi Nebula NR24 e NR36 sono progettati per catturare l’attenzione e migliorare qualsiasi build di PC.

InWin Nebula NR24 / 36: design unico, raffreddamento AIO della CPU ad alte prestazioni

Le alette microchannel ad alta densità allontanano efficacemente il calore dalla CPU, riducendo al minimo il delta di temperatura per sbloccare il massimo margine termico e prestazioni di overclocking. L’innovativa separazione della pompa dal blocco dell’acqua di InWin Nebula NR24 / 36 ammortizza efficacemente le vibrazioni e sopprime il rumore.

Ventole InWin Luna AL120 incluse

InWin associa alla serie Nebula NR le sue ventole Luna AL120, che raffreddano il radiatore di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni ed estende l’esperienza ARGB con la loro illuminazione a bagliore soffuso. Le ventole Luna AL120 PWM sono dotate di nove pale a mezzaluna, che forniscono un flusso d’aria impressionante fino a 83 CFM, mentre i loro cuscinetti a manicotto garantiscono un funzionamento silenzioso e di lunga durata. Il cablaggio corto è progettato espressamente per l’accoppiamento con il dispositivo di raffreddamento AIO, mentre le ventole possono anche essere collegate a margherita per ottimizzare la comodità di instradamento dei cavi e un semplice controllo della ventola con un unico parametro di regolazione che le copre tutte.

Illuminazione ARGB con sincronizzazione software e controller con un clic

Gli effetti di illuminazione di InWin Nebula NR24 / 36 possono essere controllati tramite il software della scheda madre ARGB e sincronizzati con altri elementi ARGB nella build del PC, come il nuovo chassis Nebula N515 di InWin. Con 16,8 milioni di combinazioni di illuminazione tramite LED ARGB, gli utenti possono davvero coordinare i colori delle loro build del PC per abbinare perfettamente altri componenti attorno a temi prestabiliti. In alternativa, InWin raggruppa anche il suo controller ARGB One-Click per garantire che gli effetti di luce siano sempre accessibili in tutte le build di PC che potrebbero non supportare l’illuminazione ARGB a 3 pin e 5V.

Supporta i più recenti socket LGA1700 e AMD

InWin Nebula NR24 / 36 supporta tutti i più recenti socket AMD e Intel, inclusi il nuovo LGA1700 (processori Intel di 12a generazione) e il prossimo AM5 (futuri processori AMD Ryzen con DDR5). Per ulteriori informazioni sui nuovi InWin NR24, NR36 ed altri prodotti della nuova serie Nebula, potete visitare il sito ufficiale.