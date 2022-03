God of War Ragnarok: il team di sviluppo rassicura sull’uscita nel 2022

Niente ritardi né pesci d’Aprile: God of War Ragnarok non ci farà brutti scherzi con la data d’uscita, tuttora fissata per il 2022

Ora che il primo quarto del 2022 ce lo siamo lasciati alle spalle, abbiamo già avuto prova degli eccellenti titoli in uscita che renderanno l’anno in corso uno dei più memorabili nella storia videoludica, mentre altri capolavori annunciati come God of War Ragnarok ci attendono ancora all’orizzonte. La finestra per il ritorno delle scorribande norrene di Kratos è ancora quella di quest’anno, ma comunque l’alone del dubbio non accenna a dissiparsi sulle uscite previste per i prossimi mesi. O almeno, questo è il caso per gli altri giochi; per il furente rampollo dei Santa Monica Studios è un più rassicurante paio di maniche.

Uscita (ri)confermata nel 2022 per God of War Ragnarok

A rassicurarci sull’uscita di God of War Ragnarok nel 2022 ci ha già pensato il giornalista Jason Schreier di recente. Tra uno scoop sull’ambiente di lavoro tossico nell’industria e l’altro, Schreier ha dubitato fortemente in un posticipo. Tuttavia, le congetture della stampa di settore sono una cosa e le conferme ufficiali un’altra. In tal senso, un membro del team social di Santa Monica Studios ha voluto rilasciare poche parole su Twitter. Poche di sicuro, ma d’indubbio impatto. Il gioco è in arrivo quest’anno, come potete vedere anche voi nel tweet che abbiamo riportato testualmente qui sotto.

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

Chiunque avesse espresso preoccupazione in merito a un potenziale posticipo può pure tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Nel suo reveal, il gioco ha ricevuto un incerto 2021 come periodo previsto per la pubblicazione. Tuttavia, l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre Christopher Judge ha cambiato le carte in tavola. Per chi non ne fosse al corrente, Judge svolge un ruolo vitale nell’appeal cinematografico del gioco, prestando le sue corde vocali al sempre belligerante Kratos. Il gioco è previsto sia su PS5 che su PS4, quando mai uscirà.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.