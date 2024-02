Frosinone-Milan: dove vedere la partita?

Il Sabato di calcio continua a illuminarsi e lo fa con Frosinone-Milan, ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo con questo articolo

Il mondo del calcio è cambiato e a dimostrarlo sono i diritti tv. Le società infatti godono di innumerevoli diritti e vantaggi, grazie agli sponsor e agli introiti. Il campionato di Serie A si ritrova così suddiviso tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a detenerne la piena esclusività. Questa programmazione rappresenta un lato negativo per utenti e tifosi, i quali si ritrovano a dover cercare notizie e informazioni utili. Per questo motivo l’articolo in questione ha un preciso obiettivo: dove vedere Frosinone-Milan e quali sono le scelte dei tecnici.

La giornata 23 di Serie A regalerà così un anticipo interessante, con il club ciociaro che si sta dimostrando un nemico ostico, mentre i rossoneri vogliono continuare la striscia positiva.

Dove vedere Frosinone-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al tredicesimo posto in classifica, il Frosinone non vuole più perdere di nuovo la bussola. Con 23 punti conquistati, la compagine ha la necessità di fare punti per sentirsi maggiormente al sicuro e conquistare la permanenza nella massima serie. Gli ultimi due scontri hanno portato 4 punti e ridato serenità ai ragazzi guidati da Di Francesco. Al terzo posto in classifica, il Milan ha ottenuto 46 punti (il doppio), arrivando da quattro successi e un pareggio recente, contro il Bologna. I ragazzi di Pioli devono continuare a macinare risultati e convinzione, per chiudere al meglio la stagione. Scopriamo dove vedere Frosinone-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata da pochi anni a Londra, si è conquistata un posto di rilievo, tanto da essere cresciuta in maniera costante e graduale. Allo stato attuale DAZN offre la visione dell’intero pacchetto della Serie A, impreziosito dai match di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due strade: il pacchetto standard e il pacchetto plus, il primo con un costo di 30,99 € e il secondo con un costo di 45,99 €, dando modo di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per decidere la giusta soluzione, basterà cliccare sul link diretto e accedere al sito.

Passando a Sky, le cose cambiano. La società è molto conosciuta e oramai costruita con solide fondamenta. Il pacchetto sportivo offre tre partite di Serie A per ogni giornata, arricchite dalle sfide del calcio femminile e dagli incontri dei club esteri. A questi si aggiungo gli impegni di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Un’offerta che diventa più ampia grazie alla visione di Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, cliccando sul link che rimanda direttamente a NOWTV.

Archiviata la pratica piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Frosinone-Milan sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 3 Febbraio alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN che ci protegge durante la navigazione su internet.

A poco più di un giorno dall’inizio del match, accomodatevi sul divano pronti a gustarvi la sfida. In alternativa, potrete scaricare l’applicazione ed eseguire l’accesso.

Frosinone-Milan, probabili formazioni

Da un lato Eusebio di Francesco e dall’altro Stefano Pioli.

Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Chi riuscirà a spuntarla? Diteci la vostra! Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!