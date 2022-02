Folletto: le pulizie di primavera e la “Cleaning Therapy”

Le pulizie di primavera mettono ordine nelle nostre case e nelle nostre teste: parola di Cleaning Therapy! È in arrivo la primavera, per le pulizie di casa affidiamoci agli esperti di Folletto

Con l’arrivo della bella stagione scatta l’operazione “pulizie di primavera” e le pulizie, di questa primavera che sta per arrivare, assumono un significato ancora più importante perché ci traghettano verso una stagione che sembra aprire le porte a una ritrovata normalità.

Pulire, riordinare, igienizzare in profondità la casa e tutto ciò che la abita, dai divani ai materassi, dalle tende ai tappeti, passando per vetri, imposte e pavimenti porta benefici indiscutibili, aiuta a fare chiarezza anche tra i pensieri, mentre procrastinare e lasciare via libera al disordine può rubare preziose energie mentali, impedendoci di realizzare serenamente altre attività.

Gli esperti la definiscono Cleaning Therapy: dedicarsi alle faccende domestiche ci permette di fare ordine e liberarci da ciò che ci disturba, non soltanto a livello fisico, ma, soprattutto, a livello psicologico. La Cleaning Therapy parte dal concetto che, da un punto di vista antropologico, esiste una profonda correlazione tra spazio e corpo: la casa è a tutti gli effetti lo spazio in cui il nostro corpo abita. Ne consegue che la non-pulizia dello spazio che ci circonda, è vista come un sintomo di disordine poiché porta confusione e contaminazione e mai, come in questi due ultimi anni, abbiamo sentito forte il desiderio di abitare spazi puliti che, oltre a darci un senso di benessere, hanno contribuito a farci sentire al sicuro. Pulire la casa assume anche il significato simbolico di disfarci dei carichi emotivi.

E proprio quest’anno, questo valore simbolico potrebbe essere ancora più significativo perchè alle pulizie di casa ne conseguirebbe una pulizia dei pensieri legati al periodo della pandemia. Il disordine causa stress e agitazione, al contrario, l’ordine e la pulizia trasmettono pace, serenità e accrescono l’autostima. Le faccende domestiche possono offrirci importanti benefici e trasformarsi in un esercizio di sollievo dallo stress, oltre ad essere un buon allenamento per il nostro fisico.

E’ però altrettanto innegabile che pulire stanca e l’impegno risulterà meno faticoso se ci affidiamo a un alleato in grado di garantire un’igiene profonda con il minimo sforzo, come il Sistema di pulizia Folletto VK 220 S, compatto, maneggevole, potente e certificato TÜV NORD, indicato per soggetti allergici. Inoltre, la disponibilità di un set completo di apparecchi collegabili al VK220 S, lo rende efficace e versatile per tutte le superfici di casa con risultati eccellenti.

Il vademecum Folletto per le pulizie di primavera

Per prepararsi a questo impegnativo lavoro è fondamentale stabilire una sequenza di azioni corretta. Per ottimizzare tempo ed energie, evitando inutili ripetizioni e momenti di stress. Ognuno può sviluppare un suo personale programma rispettando alcune importanti indicazioni:

Prima di tutto, decluttering. Fare ordine ed eliminare l’inutilizzato. Liberare le stanze dal superfluo facilita il lavoro di pulizia e fa risparmiare tempo. Come sostiene il metodo giapponese Konmari “per riordinare la casa e la vita” disfarsi delle cose che non si usano più migliora la fiducia in se stessi e ci ‘libera’ dal passato. Stabilire priorità e tempistiche. Approcciare sistematicamente le pulizie domestiche permette di dosare tempo ed energie e occuparsi per prima cosa dei lavori meno graditi, o più impegnativi, può facilitare ulteriormente il lavoro. Procedere una stanza alla volta. In questo modo sarà più facile completare la pulizia e la soddisfazione per il risultato ottenuto ci incoraggerà a continuare. Per qualcuno potrebbe essere utile invece agire per singola attività ad esempio lavare tutte le tende o le finestre oppure pulire tutti i tappeti. Partire “dall’alto verso il basso” è la regola generale. Si parte dal soffitto, togliendo le ragnatele, pulendo il top di mobili e armadi. Poi si scende, verso punti luce e lampadari, infissi e tapparelle o persiane, vetri e tende, scaffali e mobili, porte e termosifoni, divani e poltrone, letti, tappeti e, da ultimo, pavimenti. Le ragioni: le particelle di polvere sollevate durante le pulizie impiegano del tempo per depositarsi a terra: per questo pulire i pavimenti troppo presto potrebbe risultare un lavoro da ripetere più volte. Dotarsi degli strumenti giusti. Sono molteplici le tecniche utilizzate durante le pulizie di primavera: rimuovere la polvere, aspirare profondamente materassi e tappeti, lavare superfici e oggetti, vetri, e pavimenti. Per ognuna di queste attività Vorwerk Folletto ha la giusta soluzione.

Un esperto dell’igiene: Folletto VK220 S

Vorwerk Folletto VK220 S è un vero sistema multifunzione per spolverare, lavare, aspirare e igienizzare, che unisce a una qualità proverbiale una tecnologia di ultima generazione:

VK220 S ha un’impugnatura ergonomica, regolabile in altezza; il motore genera una capacità di aspirazione pari a 40 l/s. Il sacchetto di raccolta della polvere – il Filtrello Premium – è un vero sistema filtrante, che trattiene il 99,99% delle impurità presenti nella polvere aspirata, cioè pollini, acari, muffe e altre sostanze allergeniche che abitano la casa. Grazie allo snodo flessibile, si può passare senza sforzo sotto i mobili, lungo le pareti, negli angoli di ogni stanza e, con la funzione Start&Stop, anche una piccola pausa caffè non è un problema: basta spostare l’apparecchio in posizione verticale per fermare temporaneamente l’aspirazione che riprenderà rimettendo il Folletto in posizione operativa. Nessuno stress nemmeno per la sostituzione del sacchetto raccogli polvere, un vero e proprio filtro dell’aria: il LED display posto sull’ impugnatura segnala quando è il momento di fare il cambio, semplicemente aprendo il coperchio, rimuovendo il vecchio e inserendo il nuovo sacchetto.

Un sistema completo per tutte le necessità

Rimuovere la polvere

La spazzola elettrica multifunzionale EB420 S è dotata di tecnologia per riconoscere automaticamente le superfici, adattando la potenza di esercizio. Attraverso un sensore a ultrasuoni, si adatta in autonomia ai diversi pavimenti: sui tappeti la spazzola ruota fino a 2.500 giri/min, rimuovendo lo sporco più ostinato; sui pavimenti duri si regola automaticamente su una rotazione ottimale di 800 giri/min, impiegando 0,7 secondi a modificare il suo settaggio e segnalando sul display a led con quale modalità sta lavorando.

Lavare i pavimenti

Il Pulilava SP600 S è un sistema completo di pulizia dei pavimenti duri, come parquet, laminati, pietre e piastrelle, che igienizza in metà tempo, aspirando e lavando in un solo passaggio. Il Pulilava combina l’azione di detergenti specifici con lo strofinamento del panno in microfibra che, muovendosi a 1.350 giri al minuto, rimuove sporco, grasso e batteri annidati nelle porosità e nelle fughe dei pavimenti. L’azione profonda, ma delicata di aspirazione e lavaggio di Pulilava, migliora l’estetica originale della superficie trattata, enfatizzandone le finiture.

Pulire i tappeti

Il lavatappeto Folletto VF200 S assicura un risultato accurato e rapido. In tre semplici mosse rimuove in profondità lo sporco ostinato dei tappeti: distribuire la polvere detergente Kobosan Active sul tappeto con un movimento a linee parallele – il lavatappeto eroga in automatico la giusta quantità di prodotto necessario alla pulizia – lasciare agire per circa 30 minuti – il detergente catturerà acari, batteri e muffe presenti nelle fibre del tappeto- aspirare con la spazzola multifunzione EB420 S – i tappeti risulteranno come nuovi, sanificati, profumati e, soprattutto, profondamente puliti.

Pulire poltrone, divani e, in particolare, materassi

La spazzola PB440 S è studiata specificamente per divani, poltrone, cuscini, imbottiti in genere, e materassi. Agisce delicatamente sui tessuti più raffinati: gli elementi rotanti della spazzola creano vibrazioni che fanno affiorare lo sporco dalle fibre immediatamente rimosso con l’azione aspirante, regolabile tramite una leva, per concentrare il flusso sulla punta della spazzola, e agire efficacemente negli angoli e nelle pieghe più difficili. Se la spazzola viene abbinata al set specifico per la pulizia dei materassi, il Lavamaterasso Folletto MP100 e il Battimaterasso Folletto MR100, e al detergente in polvere Lavenia il risultato sarà davvero eccellente: una profonda pulizia e igienizzazione e la rimozione in profondità di acari, spore e batteri che, notte dopo notte, si depositano sul materasso.

Lavare i vetri

Anche per una delle faccende domestiche meno gradite, come la pulizia dei vetri, Folletto offre una soluzione semplice e dai risultati garantiti. Il Lavavetri VG100, ricaricabile, pulisce tutte le superfici di casa in vetro e a specchio: in un’unica passata lava i vetri aspirando il velo d’acqua e rimuovendo lo sporco, lasciando, di conseguenza, la superficie perfettamente pulita e senza aloni. Il Lavavetri Folletto è maneggevole, pesa solo 1 kg, facile da usare con l’efficace panno in microfibra lavabile in lavatrice.

Ben vengano le pulizie di primavera, che rendono la nostra casa ancora più accogliente e sicura e fanno bene alla salute. Una regolare attività domestica, ricordiamolo, ha effetti “collaterali” legati proprio alla salute: eliminare le particelle contaminanti e gli allergeni dalla nostra casa aiuta il sistema immunitario.

Inoltre, passare l’aspirapolvere, e pulire in generale, aumenta la frequenza cardiaca ed è un allenamento quotidiano che ci mantiene dinamici. Infine, vivere in una casa ordinata e fresca è un toccasana per il nostro umore e accresce la nostra autostima! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!