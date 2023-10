Five Nights At Freddy’s è finalmente arrivato al cinema, ma in che ordine bisogna recuperare i giochi per conoscere la storia e arrivare preparati? Scopriamolo insieme in questa guida

Quello che la saga videoludica scritta da Scott Cawthon è diventato nel corso degli anni è un racconto intricato, con tanti svolti narrativi e tanti segreti da scoprire. Diversamente da come si possa pensare, la storia che si nasconde dietro Five Nights At Freddy’s è abbastanza complicata e ci sono molti collegamenti da fare per comprendere cosa si nasconde davvero dietro la pizzeria. Si parla, infatti, di lore, un approccio abbastanza simile ai primi videogiochi della serie Dark Souls, anche se al contrario FNAF presenta delle scene sotto forma di minigiochi che raccontano una storia a livello visivo. Qui troverete l’ordine esatto per giocare Five Nights At Freddy’s.

FNAF 1 | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Partiamo dall’inizio: il primo capitolo della saga. Uscito nel lontano 2014, Five Nights At Freddy’s ci introduce per la prima volta alla Freddy Fazbear’s Pizza. La storia narra le stesse vicende che vedremo nel film, che ha sfondato al botteghino, in cui un giovane di nome Mike Schmidt accetta un lavoro estivo come guardiano notturno per pagarsi gli studi universitari nel famoso locale. Mike viene consultato ogni notte dal Phone Guy, un uomo dall’identità sconosciuta (con la voce di Scott Cawthon), che aveva già lavorato come guardiano e funge a Mike come aiuto e consigliere sul come sopravvivere durante i suoi turni di lavoro. Il gameplay si limita a controllare le telecamere e a chiudere le porte ai lati dell’ufficio in caso un animatronic si avvicini troppo. Qui si iniziano a scoprire i primi dettagli su cosa si nasconde dietro la pizzeria e si viene a scoprire del misterioso omicidio di 5 bambini per mano di un imprenditore e ingegnere William Afton. William è colui che ha avuto l’idea degli animatronics e i 5 bambini sono quelli che si impossessano di Freddy e i suoi amici.

FNAF 2 | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Al contrario di quanto si possa pensare, il secondo capitolo è in realtà un prequel del primo. Qui il protagonista è diverso, Jeremy Fitzgerald. In questo capitolo, al posto delle porte a sinistra e destra, c’è un’altra porta davanti al guardiano che affaccia su un corridoio e un carillon che dovrà essere suonato per tenere a bada il Muppet. il Phone Guy (che qui è un altro personaggio), rivela alla guardia notturna che il vecchio locale era stato chiuso a causa di un incidente con un animatronic. Gli animatronic del vecchio locale, tuttavia, erano soltanto due, Golden Freddy e Springbonnie, rispettivamente indossati all’occorrenza da William Afton e Henry. Qui Jeremy verrà a scoprire dell’esistenza degli eventi del vecchio locale e il motivo per cui è stato chiuso. In aggiunta ai 5 bambini, si scopre che William ha ucciso la figlia di Henry, dopo il litigio fra i due per le idee che si scontravano tra di loro. William aveva scoperto dell’esistenza di una parte dell’anima, chiamato Remnant. Questa permetterebbe di trovare il segreto per l’immortalità.

FNAF 3 | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Qui le cose si fanno interessanti. Il terzo capitolo della saga rivela molti segreti sul passato della storia del locale e in particolare su William Afton. Nulla di nuovo è aggiunto al gameplay, fatta eccezione per condotti di ventilazione che vanno controllati per far passare aria ed evitare allucinazioni e un riproduttore vocale di un bambino che il giocatore usa per distrarre l’animatronic. Chi sia il guardiano del terzo capitolo non è dato saperlo, ma quello che è davvero al centro della storia è proprio il killer. Stavolta il guardiano lavora in un’attrazione horror a tema Freddy Fazbear’s Pizza. Non ci sono animatronic, fatta eccezione per uno: Springtrap. L’identità dell’animatronic viene svelata attraverso i classici minigiochi, che mostrano William Afton venire tormentato dai fantasmi dei bambini uccisi. L’uomo cerca di scappare entrando nel vecchio costume di Springbonnie, ma il costume va in malfunzionamento e lo uccide, rompendogli le costole, cacciandogli gli occhi dalle orbite e lasciandolo morire dissanguato. Almeno così si pensa. C’è chi dice sia morto, chi invece sia ancora vivo e che vivere in quelle condizioni l’abbia reso ancora più folle.

FNAF 4 | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Se pensavate che i primi capitolo fossero spaventosi, vi sbagliate di grosso. Il quarto capitolo è infatti il più spaventoso della saga e aggiunge qualcosa di nuovo al gameplay. Seppur in maniera limitata, sarà possibile muoversi nella stanza, dove il bambino cerca di sopravvivere a una notte di incubi. La storia parla infatti del secondo figlio di William Afton, che sta per festeggiare il suo compleanno. Il piccolo è terrorizzato dagli animatronic, ed è continuamente bullizzato dal fratello maggiore Michael Afton, ovvero il guardiano notturno del primo capitolo. Nei minigiochi viene raccontata la triste storia del bambino, senza amici, che ha come amici esclusivamente i pupazzi di Freddy e compagnia bella. Mentre cerca di sopravvivere durante le notti, il giorno del suo compleanno si avvicina. Quando giunge, Michael afferra il suo fratellino e posiziona la sua testa nella bocca di Golden Freddy. A causa delle lacrime del bambino che finiscono sulle molle, la bocca di Freddy si abbassa e uccide il bambino. Da allora l’odio di William nei confronti di Michael inizia a crescere.

FNAF: Sister Location | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Questo titolo inizia a rivoluzionare il gameplay, oltre ad aggiungere altra lore. Qui il giocatore si trova nel Circus Baby Entertainment, un magazzino della Afton Robotics. Il protagonista è Michael Afton, che viene assunto da suo padre William come tecnico per occuparsi degli animatronics e fare loro manutenzione. Si scopre che l’obbiettivo degli animatronics è quello di uccidere i bambini e prendere il loro Remnant. Michael si ritrova bloccato all’interno del magazzino e si lascia guidare da Baby, l’animatronic che ha ucciso la figlia di William, contro la volontà di quest’ultimo. L’anima della piccola è rimasta intrappolata nell’animatronic e decide di aiutare suo fratello ad uscire e lo invita ad evitare i consigli dell’IA HandUnit. Michael affronterà i vari animatronics, tra cui Funtime Foxy, Ballora e Funtime Freddy, spostandosi da un’area all’altra del magazzino. Alla fine Baby inganna Michael, tutti gli animatronics si sono infatti uniti in un unico corpo chiamato Ennard, uccide Michael e prende possesso del suo corpo, l’inquadratura finale è sul riflesso nello specchio del protagonista con degli occhi violacei.

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Gli eventi di questo titolo si verificano dopo gli eventi del terzo gioco. Michael diventa il nuovo franchiser della catena di ristoranti e gli rimangono 100 dollari da spendere per il ristorante. Dopo aver passato la sua prima notte, si fa coraggio a passare il test finale che si terrà il sabato e di fare un controllo di manutenzione sui quattro animatronic: Scrap Baby, Molten Freddy, Lefty e Scraptrap. Che il giocatore abbia recuperato i 4 animatronic o meno, Scrap Baby rivela a Michael che era tutto un piano di Henry Emily. Le anime negli animatronic erano tutte vittime di William, ovvero Elizabeth Afton (la figlia di William), Ennard, Charlotte nel corpo di Puppet (figlia di Henry) e Michael stesso. Henry aveva intenzione di far bruciare tutto e aveva dato la libertà a Michael di andarsene o di restare, augurando a lui e a tutte le altre anime di trovare la pace nell’aldilà, fatta eccezione per William, a cui augurò di bruciare all’inferno.

Ultimate Custom Night | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Questo titolo in realtà è di minore rilevanza, anche se serve a comprendere cosa sia successo a William Afton dopo gli eventi di FNAF 3. Ci sono varie teorie a riguardo, c’è chi dice che questo titolo parli dell’inferno personale di William, chi invece pensi sia in coma. Anche se la presenza di un’entità presente all’interno di Golden Freddy. Durante la notte, se Old Man Consequences è impostato su “1” e tutti gli altri personaggi sono inattivi, dopo aver catturato un pesce, verrà mostrata una scena dove lo spirito vendicativo rappresentato da un’ombra di un bambino sorridente si rivolge a uno sprite di Golden Freddy dicendo “riposa in pace e lascia il demone ai suoi demoni”.

FNAF VR: Help Wanted | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Questo gioco ironicamente rompe la quarta parete coinvolgendo direttamente il giocatore. Dopo tutti gli eventi dei precedenti titoli, la catena di ristoranti è diventata una vera e propria leggenda metropolitana. Uno sviluppatore indie senza nome ha voluto creare un videogioco a tema per convincere la gente che quelle vicende fossero del tutto fittizie. L’intenzione però viene contraddetta da 16 cassette che si possono trovare all’interno del gioco, registrate da una beta tester di nome Tape Girl, che espone i fatti avvenuti in un incidente in cui fu coinvolto un ex dipendente di nome Jeremy, che ha compromesso il completamento del gioco. All’interno del gioco, tuttavia, si trova un codice dannoso che è stato caricato da un vecchio circuito di un animatronic, nominato Glitchtrap. Questo codice dannoso altro non è che la coscienza di William Afton che cercherà di fuggire dal gioco prendendo possesso dell’avatar del giocatore. Ci sono tre finali che giungono alla stessa conclusione: William riesce a fuggire, e il nome della persona che è stata impossessata è Vanessa.

FNAF AR: Special Delivery | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Questo è il primo e unico gioco sviluppato esclusivamente per sistemi Android e IOS. Il giocatore si iscriverà a un servizio di spedizioni speciali che manderà degli animatronics direttamente a casa sua. Il gioco consiste nello spostarsi con la fotocamera del proprio dispositivo all’interno della propria casa in realtà virtuale e dovrà difendersi dagli attacchi degli animatronics. Vengono mandate anche diverse e-mail a Vanessa, delle bandiere rosse per un comportamento offensivo e dannoso. Le e-mail fanno sospettare che Vanessa sia sotto il controllo di William. Altre e-mail avvisano che gli sviluppatori stanno lavorando sui vecchi animatronic per scansionare i loro circuiti e crearne dei nuovi per gli animatronics da utilizzare in Help Wanted. Si parla di un virus che si diffonde tramite i circuiti e si presuppone si tratti di Glitchtrap.

FNAF Security Breach | Five Nights At Freddy’s: in che ordine recuperare i giochi?

Il capitolo finale della saga (almeno con Scott Cawthon) cambia completamente il gameplay. Il gioco arriva anche su console Sony e Microsoft e diventa un open world. Il protagonista di questo capitolo è un bambino di nome Gregory, rimasto intrappolato all’interno del Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, una gigantesca pizzeria futuristica con gli animatronics. La guardia notturna, Vanessa, ordina agli animatronics di catturare il bambino e ucciderlo, ma Glamrock Freddy è l’unico a ribellarsi e decide di proteggere il bambino eludendo i suoi colleghi. Dona un Faz-Watch a Gregory per comunicare. Dopo essere stato inseguito da Chica, Monty e Roxy, Gregory finisce in un asilo nido del centro commerciale, dove viene inizialmente aiutato da un altro animatronic: Sun, ma a causa di un blackout, Sun si trasforma nella sua controparte malvagia Moon, che ora vuole uccidere Gregory. Vanessa scopre il tradimento di Freddy e lo cattura, cercando di costringerlo a dirgli dov’è Gregory, ma senza successo. Gregory riesce a liberare Freddy e a scappare dal posto, dopo che Vanessa inizia a glitchare mostrando di avere poteri sovrannaturali.

We are poor little souls

Siamo giunti finalmente alla conclusione. Come avete potuto notare, la storia di FNAF è lunga e complessa, motivo per cui abbiamo pensato di prepararvi all’uscita del film per spiegarvi tutti gli eventi del gioco, o magari farvi fare una bella ripassata se li avete già giocati. Vi ringraziamo per aver letto fino a qui, vi invitiamo a continuare a seguirci su tuttotek.it per leggere la recensione del film che sarà pubblicata presto e per rimanere aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv.