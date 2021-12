Final Fantasy 7 Remake: novità sulla Parte 2 in arrivo?

Il produttore di Final Fantasy 7 Remake ha parlato nelle ultime ore del gioco fornendo alcuni potenziali “indizi” sulla Parte 2 dello stesso

Il produttore di Square Enix, Yoshinori Kitase, ha appena condiviso uno speciale messaggio di fine anno per i fan della saga Final Fantasy, alludendo in particolare al 35esimo anniversario della serie RPG nel 2022. Dal messaggio sono emersi anche alcuni potenziali indizi sull’attesissimo Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Final Fantasy 7 Remake: le novità sulla Parte 2 arriveranno con il trentacinquesimo anniversario della serie?

I nostri colleghi giapponesi di Famitsu e 4Gamer hanno appena pubblicato le loro tradizionali interviste di fine anno. A oltre 100 sviluppatori giapponesi sono stati chiesti i loro giochi o opere di intrattenimento preferiti del 2021, il loro personaggio pubblico preferito e le aspirazioni per il 2022, tra le altre cose. Di seguito abbiamo tradotto le interviste di Yoshinori Kitase, produttore di Square Enix.

Kitase ha affermato in particolare che la sua parola chiave per il 2022 è “35° anniversario della serie Final Fantasy“. Questo potrebbe essere un suggerimento che stanno arrivando grandi novità per la serie, in particolare per Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Kitase ha partecipato alle interviste di 4Gamer: Nelle sue aspirazioni per il 2022, ha risposto:

Il mondo di FF7, riavviato con il Remake, continuerà ad espandersi nel 2022. Spero anche che apprezzerete anche Final Fantasy VII The First Soldier.

Quando al producer è stato chiesto il suo titolo preferito del 2021 questi ha risposto Deathloop: “I loop temporali sono sempre stati popolari nei film e nei romanzi. Ci sono anche diversi giochi basati su questa tematica, ma sono rimasto impressionato nel vederlo usato così bene in un FPS. Anche il sistema di invasione online con Julianna è lodevole”.

Kitase ha parlato anche del film It’s a Summer Film! definendolo un capolavoro. Per quanto riguarda la persona preferita, Kitase ha consegnato la palma d’oro a Elon Musk: “È divertente vedere come tutto ciò che Elon Musk dice o fa fa notizia e colpisce anche i mercati”.

Esistono diversi modi per interpretare il messaggio di Kitase sull'”espansione” di Final Fantasy 7 Remake nel 2022. Forse arriveranno le notizie di Final Fantasy 7 Remake Part 2. Forse potrebbero essere annunciati anche nuovi progetti legati al Remake. Lo sceneggiatore del gioco ha già menzionato del resto che potrebbe scrivere più romanzi spin-off, dopotutto. Potremmo ricevere notizie anche sul gioco mobile Ever Crisis.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.