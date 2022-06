Che cos’è l’infrastruttura convergente?

L’infrastruttura convergente è una soluzione che va a utilizzare una specie di forma di gestione di un data center, che unisce componenti come l’elaborazione, la virtualizzazione e il networking

Avete mai sentito parlare di un’infrastruttura convergente? Ebbene, si tratta di una soluzione hardware defined, progettata con lo scopo di superare le limitazioni e le criticità di una struttura “silo” indipendente dello storage e dell’elaborazione nell’ambito dell’IT tradizionali. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i problemi di compatibilità e andare a semplificare la gestione attraverso delle soluzioni che vanno a riunire reti, storage, elaborazioni ma anche software di amministrazione del sistema, in un unico “pacchetto preconfigurato”. Rivolgendovi a esperti come Nutanix avrete la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi di questi sistemi. Scopriamo insieme come funziona, perché vale la pena sceglierla e soprattutto, quale è l’esatta definizione di “infrastruttura convergente”.

Infrastruttura convergente, cos’è e come funziona

Come già accennato, l’infrastruttura convergente è una soluzione che va a utilizzare una specie di forma di gestione di un data center, che unisce componenti come l’elaborazione, la virtualizzazione e il networking in un’appliance specifica, pronta all’utilizzo. Sempre più aziende scelgono dei sistemi convergenti visto che comunque sono in grado di garantire un’ottima gestione dell’hardware. Grazie questi sistemi le risorse possono essere consumate “on demand”. Si parla spesso anche di infrastruttura iperconvergente. Questa è una soluzione, invece, che utilizza un software intelligente. Tale software viene utilizzato per combinare server e risposte di storage basate su x86, in modo tale da realizzare una soluzione definita dal software in tutti i suoi aspetti. Questo tipo di sistema va a sostituire tutte le componenti dell’infrastruttura, di reti, di storage, di server e array di storage separati. Dunque, riesce a eliminare ogni criticità che si presenta nella gestione delle infrastrutture legacy.

Perché scegliere un’infrastruttura convergente

È possibile scegliere un’infrastruttura convergente in quanto le organizzazioni di questo tipo permettono di utilizzare le risorse di elaborazione in maniera efficace ed efficiente. Tale impianto poi, ha dei costi molto ridotti. Infatti, uno degli obiettivi principali dell’infrastruttura convergente è esattamente quello di abbassare le spese di gestione della tecnologia, riuscendo anche ad aumentare la velocità di distribuzione di servizi e di software.

Servizi più efficienti

Molti considerano l’infrastruttura convergente come il primo passo per l’evoluzione di un servizio. L’infrastruttura convergente, infatti, offre una gestione dell’infrastruttura più semplice, nonché una capacità dello storage scalabile. Nello specifico, si avrà una centralizzazione della gestione di reti, server e storage, in modo tale da riuscire a semplificare le attività di manutenzione di ogni giorno. In più, la risposta sarà molto più rapida, nonché un provisioning accelerato e più veloce. Infatti, sarà possibile ridurre da tre settimane fino a meno di un’ora i tempi di provisioning. Un’altra cosa importante è che il percorso verso il cloud diventerà molto più agevole, così da facilitare l’implementazione sia verso dei cloud privati, che ibridi. Allo stesso tempo sarà anche garantito un maggiore controllo. Insomma, i vantaggi sono numerosissimi!

La cosa importante quando si vuole optare per un sistema di questo genere è fare sempre particolare attenzione a scegliere i tipi di soluzioni più adatte alle vostre esigenze. Non dimenticate anche l’importanza di affidarsi a dei veri professionisti, che vi garantiranno sicurezza e professionalità!