Algoritmi dei casinò online: RTP, numeri casuali e probabilità. Come funzionano?

A prima vista, acronimi come RTP o RNG possono sembrare insignificanti. Oppure, possono dare l’idea di celare concetti complicati e di difficile comprensione. Cerchiamo allora di spiegare cosa sono e perché sono importanti quando si gioca nei casinò online

Si sa che la fortuna, al gioco, aiuta. Tuttavia, non è l’unica cosa che conta. Quando ci si siede di fronte a una slot machine, alla roulette o a un tavolo da poker, può essere molto utile possedere qualche nozione di probabilità. Giocare esclusivamente d’intuito, di fatti, il più delle volte non paga.

A questo proposito, c’è un altro elemento che gli appassionati di casinò online devono tenere a mente. Si tratta dell’RTP, acronimo che sta per return to player (in italiano, ritorno al giocatore). Ma vediamo più nello specifico di che cosa si tratta.

RTP: in che cosa consiste il ritorno al giocatore

Iniziamo col dire perché è importante conoscere il concetto di RTP. La questione è presto spiegata. Il ritorno al giocatore, altrimenti detto percentuale di payout, è un indicatore della possibilità e dell’entità di vincita.

Come mostrato su sitiscommesse.com, l’RTP è uno dei punti di forza dei migliori casinò online. Oltre a offrire una grande varietà di giochi (devono sempre esserci roulette, slot machine, blackjack) e titoli, gli operatori più titolati sono quelli che offrono gli RTP più alti.

Il ritorno al giocatore è indicato con un numero percentuale. Questo numero rappresenta in percentuale la quantità di denaro restituita al giocatore in caso di vittoria rispetto al totale degli incassi. Proviamo a fare un esempio pratico per rendere più comprensibile il concetto.

Immaginiamo di giocare a una slot con RTP del 96% e di avere a disposizione mille euro. Se decidessimo di fare mille giocate da un euro ciascuna, la macchinetta dovrebbe restituirci 960 euro sui mille incassati. Sul nostro ciclo di puntate, il fornitore guadagnerebbe quindi il 4% (l’opposto dell’RTP).

I casinò online sono obbligati a comunicare il ritorno medio dei propri giochi, che è sempre inferiore al 100%. Le migliori slot machine generalmente hanno un RTP che si aggira intorno al 96%. Quello delle top roulette si attesta invece sul 97% (98% per i migliori tavoli di blackjack).

Per completezza dell’informazione, è bene ricordare che il payout teorico è calcolato sulle sessioni di gioco complessive, e non su quelle effettuate da un unico giocatore.

La volatilità delle slot machine

Quando si gioca alla roulette e alle slot machine online, però, c’è un altro parametro da tenere in considerazione: quello di volatilità. I provider di giochi da casinò la esprimono in termini qualitativi come “alta” o “bassa”.

La volatilità descrive semplicemente la rischiosità di un determinato gioco in termini di frequenza ed entità della vincita. I giochi con alta volatilità, ritenuti generalmente più rischiosi, sono quelli che promettono vincite più consistenti, ma una minore frequenza di combinazioni vincenti (si vince meno spesso, con maggiore probabilità di perdere le somme giocate). Il rischio per i giocatori diminuisce nei prodotti con bassa volatilità, dove le combinazioni favorevoli sono più frequenti ma le somme vinte sono indiscutibilmente più basse.

RNG: che cos’è il generatore di numeri casuali

Un ulteriore aspetto di cui bisogna avere conoscenza nel momento in cui ci si appresta a giocare online riguarda la casualità. I giochi da casinò presenti in rete sono infatti governati da una sorta di cervello centrale denominato RNG (random number generator o generatore di numeri casuali).

Spiegato in parole semplice, l’RNG è un algoritmo che funziona tramite software. La sua funzione è quella di garantire la casualità delle combinazioni e delle vincite, per far sì che quelle avvenute in precedenza non influenzino in alcun modo le successive. Questo significa che quando premeremo il pulsante di una slot machine, lanceremo la pallina di una roulette o mischieremo un mazzo di carte non avremo alcun modo di prevedere l’esito della nostra azione.

Ogni gioco da casinò utilizza un generatore di numeri casuali diverso dall’altro. Dal suo corretto funzionamento dipende la regolarità delle giocate, ma anche l’affidabilità e la sicurezza di un casinò online. Proprio a garanzia di questo, è necessario che i programmi tramite cui funzionano gli RNG siano resi inaccessibili e protetti da qualsiasi forma esterna di intrusione.

Per avere la certezza della serietà di un operatore è fondamentale assicurarsi che sia in possesso di regolare licenza ADM (ex AAMS). Lo stato italiano la rilascia infatti soltanto ai provider che impiegano RNG sicuri e regolari, a garanzia dell’integrità e dell’onestà dei servizi offerti. La supervisione di un ente statale (in questo caso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) è la migliore garanzia per gli utenti delle sale da gioco virtuali.

Conclusioni

Una buona conoscenza di casualità, probabilità, rischio e volatilità consente di capire meglio il funzionamento dei casinò online. Allo stesso tempo, ci permette di giocare consapevolmente al gioco che scegliamo, consci di quelli che sono i reali vantaggi del banco e le nostre possibilità di vittoria.