The Falcon and the Winter Soldier: ecco i nuovi Funko POP! a tema

Funko, con la solita infallibile puntualità, ha presentato nuove figure POP dedicate a The Falcon and the Winter Soldier. Scopriamole insieme

Il finale di stagione di The Falcon and the Winter Soldier è finalmente arrivato, ed è stato tutto quello che avremmo potuto chiedere. Per l’occasione, puntuale come un orologio svizzero, l’americana Funko ha già annunciato nuove figure a tema The Falcon and the Winter Soldier. La nuova ondata di statuette include Sam Wilson in veste di Captain America, e questo è solo l’inizio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Falcon and the Winter Soldier: ecco i primi scatti ufficiali dei nuovi Funko POP! a tema

L’ondata di POP dedicati a The Falcon and the Winter Soldier sarà composta anche dal nuovo arrivato John F. Walker nei panni di Captain America e US Agent. I fan della serie rivelazione targata Disney+ potranno anche aggiungere il Power Broker, alias Sharon Carter, e un nuovo Winter Soldier alla loro collezione. L’intera serie di The Falcon and the Winter Soldier Pops è quella che potete ammirare negli scatti che vi proponiamo qui in basso.

Tre delle figure che vedete sono esclusive di alcuni rivenditori: una versione speciale Year of the Shield arriverà solo su Amazon, Flying Cap è destinato a Walmart e la versione Battle pose va a GameStop. Ogni figure cattura quella particolare magia a stelle e strisce che pervade ogni puntata della serie. I preordini per l’intera ondata sono già aperti e possono essere trovati presso una varietà di rivenditori. Con il circuito della convention che ricomincia, non saremmo sorpresi se vedessimo altre figure POP di The Falcon and the Winter Soldier. A proposito di The Falcon and the Winter Soldier, avete già visto le figure a tema dello store Disney? E i POP della serie Marvel Infinity Warps?

E voi? Che ne pensate delle statuette che potete vedere nelle foto in quest’articolo? Scrivetecelo qui in basso nella sezione commenti. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per i Funko POP!, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo, Banpresto e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it. Inoltre, se siete amanti delle piccole figure targate Funko vi invitiamo anche a dare uno sguardo allo store di POP In A Box dove potrete trovare offerte particolarmente vantaggiose.