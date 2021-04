The Falcon and the Winter Soldier: disponibili le nuove action figure sullo store Disney!

The Falcon and the Winter Soldier prende “vita” con le nuove action figure a tema disponibili sullo store Disney. Vediamo insieme i primi scatti

La notizia è appena giunta in redazione: su ShopDisney.com sono disponibili nuove esclusive action figure Marvel Select a tema The Falcon and the Winter Soldier. La prima mondiale di The Falcon and Winter Soldier è stata lo show più visto su Disney+ di tutti i tempi e Diamond Select Toys sta rispondendo alla straordinaria richiesta di merchandising a tema. Sia Sam Wilson che Bucky Barnes ottengono nuovi abiti nel corso della serie, e il produttore suddetto li ha ritratti entrambi in nuove action figure da circa 17 cm. Entrambe le figure di cui vi parliamo sono esclusive del Disney Store e shopdisney.com. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Falcon and the Winter Soldier: ecco i primi scatti ufficiali delle action figure dello store Disney

Veniamo al sodo e parliamo delle nuove action figure di The Falcon and the Winter Soldier: Sam Wilson, alias The Falcon, indossa la sua nuovissima uniforme di Captain America alla fine della serie, e ora quel look è “immortalato” nella nuova figure a tema. Con l’iconico l’abito rosso, bianco e blu ispirato ai fumetti, questa figura da 17 cm dispone di ali rimovibili, uno scudo, un drone Redwing e sei mani intercambiabili. Inoltre, la stessa figure dispone inoltre di ben 16 punti di articolazione.

Dal canto suo, The Winter Soldier vanta una ricchissima parabola narrativa a fumetti e ora il suo personaggio da 17 cm basato sulle strisce dei comics suddetti è pronto per essere acquistato sullo store Disney. Con un nuovissimo schema di colori ispirato allo show televisivo Disney +, Bucky sfoggia 16 punti di articolazione e una serie di armi, tra cui una pistola, una mitragliatrice e un fucile da cecchino. Inoltre, la figure viene fornita con un esclusivo diorama del trespolo di un cecchino, inclusa una cassa Hydra rimovibile!

Entrambe le figure sono confezionate in blister a colori con grafica sul pannello laterale e sono ora disponibili su shopdisney.com e in negozi Disney selezionati. Si uniscono ad altre action figure Marvel Select esclusive del Disney Store come Taskmaster, Carnage e Venom. A proposito, avete visto già le figure a tema Infinity Warps della Marvel e quelle di Shang-Chi?

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per i Funko POP!, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo, Banpresto e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it.