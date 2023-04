Star Wars Celebration: tantissimi oggetti da collezione in arrivo

Vediamo insieme tutti gli oggetti da collezioni presentanti in occasione dello Star Wars Celebration 2023

Si è conclusa la Star Wars Celebration Europe 2023, l’attesissimo evento che dal 7 al 10 aprile ha riunito fan e appassionati di tutto il mondo presso la spettacolare venue dell’ExCel di Londra. L’evento è stata un’occasione unica per celebrare il fenomeno culturale Star Wars, mettere in connessione i fan e scoprire in anteprima le novità e i prodotti dedicati alla saga spaziale più amata di sempre.



Durante i quattro giorni di kermesse, i partecipanti hanno avuto modo di scoprire tanti dettagli e novità legate all’universo Lucasfilm, incluse le nuove, incredibili collezioni di prodotti a tema Star Wars in arrivo, tra cui un’ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione, videogiochi e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars.

Star Wars Celebration 2023: tantissimi oggetti da collezione in arrivo!

Attraverso panel e dibattiti alcuni dei principali partner licenziatari di Lucasfilm hanno approfondito le nuove esigenze dei fan e i modi sempre più variegati di connettersi con la vasta saga Star Wars. Le collezioni presentate includono i set da costruzione Lego, giocattoli e Action Figure Hasbro, personaggi e accessori Funko, i giochi di società Asmodee, gli articoli da collezione Jazwares e Diamond Select e altro ancora. Tra le novità, anche il videogame action-adventure Star Wars Jedi: Survivor, disponibile dal 28 aprile in tutto il mondo, e i nuovi prodotti dedicati all’iconico franchise di Indiana Jones, tra cui Action Figure e diorami.

X-Wing Starfighter di Lego

Questa versione straordinariamente dettagliata dell’X-Wing Starfighter Ultimate Collector Series (75355) è perfetta per rivivere le emozionanti scene della trilogia di Star Wars e di Star Wars: The Mandalorian. I costruttori dovranno focalizzare l’attenzione da Jedi per ricreare dettagli autentici utilizzando i mattoncini LEGO per costruire la cabina di pilotaggio apribile, lo spazio dietro la cabina per il droide R2-D2 LEGO e le ali che possono essere impostate in modalità di volo o di attacco usando una semplice manopola.

Darth Vader Star Wars: The Black Series di Hasbro

Questa riproduzione di Darth Vader della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Questa Figure premium alta 15 cm circa presenta design fedele al film e packaging classico. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questo personaggio con dettagli premium, molteplici punti di articolazione e gli accessori tipici del personaggio, come la spada laser. Include il personaggio e 4 accessori.

Personaggi Star Wars Bitty Pop! di Funko

I personaggi Pop! più amati ora in versione Bitty Pop! Aggiunta perfetta per le collezioni dedicate a Star Wars, questi Bitty Pop! riproducono i personaggi più amati della galassia. I personaggi Mistery Bitty Pop! includono i super rari (1/6) Stormtrooper chrome e Grand Moff Tarkin e i rari (1/3) Tuskan Raider e Hammerhead. Il packaging è realizzato in materiale acrilico rigido con fondo rimovibile. Il fondo funge anche da base su cui poggiano i personaggi. Misurano circa 2,2 cm.

Busto 3D scala 1/2 Jango Fett Legends Star Wars: l’Attacco dei Cloni di Diamond Select Toys

Il padre dell’esercito dei Cloni era una leggenda su Kamino e ora prende vita in questo busto in 3D! Questo busto di Jango Fett in scala 1 a 2 di circa 25 cm è ispirato al film Star Wars: l’Attacco dei Cloni. Disponibile in edizione limitata a soli 1000 pezzi, il busto presenta un packaging colorato con display e un certificato di autenticità numerato.

Diorama Sala del trono dell’imperatore di Lego

Il Diorama Sala del Trono dell’imperatore (75352) ripercorre il drammatico climax della trilogia classica di Star Wars. È ricco di dettagli autentici, tra cui un elemento finestra della Morte Nera appositamente progettato per questo set e il trono girevole dell’Imperatore Palpatine. Le minifigure LEGO di Darth Vader e Luke Skywalker con spada laser e dell’Imperatore Palpatine con 2 elementi Sith a forma di saetta catturano l’azione del film. Questo modello da costruire e da esporre è completo di targa con la famosa frase di Luke (“Sono un Jedi, come mio padre prima di me“) e di targa con il logo del 40° anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Star Wars Celebration 2023: tantissimi oggetti da collezione in arrivo!

Questi erano alcuni dei tantissimi oggetti da collezione presentati in occasione dello Star Wars Celebration 2023. E voi siete interessati a qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti. Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!