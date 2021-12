In questo articoli vogliamo portarvi una breve lista dei migliori gadget a tema Spider-Man No Way Home per celebrare l’uscita del nuovo film: non solo statue!

In uscita il prossimo 15 dicembre, Spider-Man No Way Home è il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che ci rimetterà nei panni dell’iconico Peter Parker. Diretto da Jon Watts, No Way Home è il terzo film dedicato all’Uomo Ragno nato nel franchise targato da Marvel e Sony. Dopo che l’identità di Spider-Man, interpretato nuovamente dal giovanissimo Tom Holland, è stata rivelata, Peter Parker ha ancora più problemi a separare la propria vita privata da quella da supereroe.

L’amichevole Spider-Man di quartiere

Se volete prepararvi adeguatamente all’arrivo di Spider-Man No Way Home nelle sale il prossimo 15 dicembre, in questo articolo vi proponiamo una panoramica dei migliori accessori, giocattoli e gadget a tema da poter acquistare dalle migliori aziende del settore. Da Rubie’s ad Hasbro arrivando a Loungefly di Funko. Il mondo dei gadget e dei giocattoli non si esaurisce certamente con le statuette: vediamo i quattro prodotti perfetti per prepararci alle nuove avventure dell’Uomo Ragno!

Costumi Rubie’s | Spider-Man No Way Home: tutti i migliori gadget a tema!

Se non avete almeno una volta sperato di poter impersonare anche voi Spider-Man non avete avuto un’infanzia degna di tale nome. Lo spararagnatele più famoso di sempre non può agire alla luce del sole senza la tuta che protegge la sua identità… e per fortuna c’è Rubie’s! Una serie di costumi ispirati al film e con i dettagli originali dell’Iron Spider, uno dei mitici Avengers, è attualmente disponibile. Basterà indossare la machera per entrare nei panni del tessitore di tele più famoso del mondo e dare inizio a mille fantastiche avventure.

La maschera di Hasbro | Spider-Man No Way Home: tutti i migliori gadget a tema!

Il nuovo capitolo, targato Marvel, vedrà impegnato il supereroe in avventure adrenaliniche insieme a dei volti già noti ai fan, come l’inimitabile Doctor Strange. Per tutelare la sua identità, però, Spider-Man non può fare a meno della tuta da ragno e soprattutto della maschera! Per fortuna ci pensa Hasbro, con la maschera Glo-FX ispirata al film. Basterà accendere l’interruttore per illuminare gli occhi e trasformarsi nel super tessitore di tele.

Il Blaster Nerf spara… dardi! | Spider-Man No Way Home: tutti i migliori gadget a tema!

I fan più piccoli del supereroe potranno finalmente vestire i panni del loro beniamino, lanciando dardi come delle vere e proprie ragnatele dal blaster Nerf agganciato al polso. Basta un po’ di immaginazione per oscillare e scalare gli edifici della città, dando vita a mille fantastiche avventure. Non c’è modo migliore per divertirsi insieme agli amici in occasione dell’uscita del nuovissimo film “Spider-Man No Way Home”.

Il portafoglio di Funko | Spider-Man No Way Home: tutti i migliori gadget a tema!

Se amate Spider-Man e per voi lo stile è tutto, non possono mancare nel vostro outfit i portafogli della linea Loungefly di Funko. Realizzati in pelle vegana, sono perfetti per tutti i giorni. Li trovate disponibili sia nella versione Spider-Man sia in quella di Spider Gwen! E siccome ogni eroe ha bisogno di una spalla, le statuine in vinile Funko Pop! della Marvel fanno al caso vostro.

Buon divertimento!

Quali fra questi gadget dedicati all’arrivo di Spider-Man No Way Home sui grandi schermi vi aggrada di più? fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e nerd! E se siete amanti del mondo dell’oggettistica a tema nerd, vi rimandiamo all’estesissimo catalogo di Zavvi!