Funko ha ufficialmente presentato i nuovi Pop basati sul prossimo capitolo dell’uomo ragno, Spider-Man: No Way Home

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri è stato presentato parte del merch ufficiale di Spider-Man: No Way Home. Senza ancora aver visto un trailer in merito al terzo capitolo incentrato sullo Spider-Man di questo MCU, infatti, tra gli oggetti da collezione troviamo i nostri amatissimi Funko Pop.

Particolare la scelta di presentare dapprima questi prodotti senza conoscere assolutamente nulla (o quasi) del film. Senza perderci in chiacchere, però, vediamo insieme i nuovi Funko Pop! di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home, ecco i nuovi Funko Pop

Le bobblehead presentate sono ben 7. Mentre 6 sono di dimensioni classiche, la settima è in formato “Jumbo Sized” (circa 25cm). Vediamo ora nel dettaglio, le immagini delle nuove figure.

Come potete vedere, i nuovi Pop! rappresentano Spider-Man in ben 3 costumi differenti: quello classico e aggiornato, quello nero e oro e quello con in dosso l’Integrated Suit. Oltre al protagonista abbiamo Ned, MJ e nientepopodimeno che Doctor Strange!

Ecco dove acquistarli

