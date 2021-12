Spider-Man: No Way Home è finalmente uscito nelle sale italiane e Hot Toys ha annunciato la nuovissima action figure di Dr. Strange!

Dopo mesi di attesa, Spider-Man: No Way Home è qui. Nel caso non foste ancora andati al cinema a vedere l’ultima pellicola sul nostro amichevole supereroe vi consigliamo di farlo al più presto. Il motivo è presto detto per via degli spoiler che sommergono praticamente tutti i social.

Nel mentre siete impegnati ad evitare qualsiasi tipo di informazione o, nel caso aveste avuto modo di vedere il nuovo film Marvel, sarete felici di sapere che Hot Toys ha annunciato una nuova figure. Basata su un personaggio centrale in Spider-Man: No Way Home: il Dr. Strange, la nuova action figure è fantastica e preordinabile molto presto.

Spider-Man: No Way Home, arriva l’action figure di Dr. Strange

Con l’arrivo sul grande schermo di Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios, oggi Hot Toys è entusiasta di presentare ufficialmente Doctor Strange come figura da collezione in scala 1/6. Realizzato in modo sofisticato sulla base dell’aspetto del Doctor Strange nel film interpretato dall’acclamato attore Benedict Cumberbatch, la figure incredibilmente dettagliata è dotata di una scultura della testa dipinta a mano; l’outfit dello Stregone Supremo ha un ricamo intricato sul mantello della levitazione che aggiunge un tocco mistico al costume; artefatti mistici altamente dettagliati tra cui la piattaforma LED light-up con effetti artistici mistici, l’Occhio di Agamotto, accessori con effetti artistici mistici, mani intercambiabili per ricreare le scene di lancio degli incantesimi, accessori diorama con effetti artistici mistici e un supporto dinamico della figure.

Nel caso foste interessati a questa nuova action figure di Dr. Strange da Spider-Man: No Way Home potete cliccare qui. Voi avete visto il film? Siete deluso o stupiti? Fatecelo sapere con un commento!

