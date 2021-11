Soulcalibur II: ecco la statua di IVY da First4Figures!

Da non perdere!

Le statue sono già preordinabili attraverso il sito ufficiale di Fist4Figures.

Sia nella versione Standard che nella versione Exclusive, la statua è alta ben 54cm . La Definitive Edition , invece, per via della base, raggiunge un’altezza di 58cm . Vediamo ora il video contenente tutte le info!

L’azienda, come di consueto, ha creato ben tre edizione per questa statua:

E dopo l’annuncio di qualche settimana incentrato sul mondo videoludico a tema horror , First4Figures ritorna con una nuova statua in resina, questa volta dedicata a uno storico picchiaduro. Uscito originariamente nel 2002 in versione cabinato e su GameCube, Soulcalibur II è il seguito dell’originale Soulcalibur: una vera e propria pietra miliare del genere.

First4Figures ha ufficialmente aperto i preordini della sua nuova statua in resina di IVY proveniente da Soulcalibur II

Davide Quarta

Davide nasce alla fine dei '90 e ben presto, grazie a suo fratello, scopre che oltre al mondo "reale" ne esiste un altro fatto di pixel colorati. Da allora, la passione per quel mondo diventa sempre più forte e lo aiuta a superare anche le sfide più dure che il mondo reale gli pone davanti. Negli anni i suoi interessi sono mutati, tuttavia la dedizione per il media videoludico ha continuato a far parte di lui nonostante tutto!