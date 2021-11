First 4 Figures ha ufficialmente lanciato la statua dedicata a Silent Hill 2 la quale rappresenta il mostruoso Pyramid Head

Sì, lo sappiamo… Halloween è passato da più di qualche giorno. Chi ama l’horror, però, non si stanca mai di film o videogames capitanati da mood ansiolitici e spaventosi. Parlando proprio del mondo videoludico, la saga di Silent Hill rappresenta una delle pietre miliari del videogioco dell’orrore.

Chi è fan della saga non può di certo dimenticare quali mostruose creature popolano, proprio come l’iconica Red Pyramid Thing! First 4 Figures ha aperto i preordini proprio della nuovissima statua che rappresenta Pyramid Head, direttamente da Silent Hill 2. Vediamola insieme.

Silent Hill 2: arriva la statua di Pyramid Head targata F4F

First 4 Figures è orgogliosa di presentare il suo ultimo oggetto da collezione in resina, Red Pyramid Thing. Questa è la prima statua F4F dedicata a Silent Hill. The Red Pyramid Thing ha fatto il suo debutto nel secondo capitolo del franchise di Silent Hill: Silent Hill 2. Da allora, è diventato il mostro più iconico e il volto di Silent Hill. Conosciuto anche come “Pyramid Head”, il suo massiccio copricapo in metallo a forma di piramide è la caratteristica più importante della Red Pyramid Thing. Alza la mano sinistra appena prima di far oscillare il suo enorme coltello, segnalando che sta per colpire. L’abito da macellaio di Red Pyramid Thing è coperto di sangue mentre massacra tutto ciò che osa incrociare il suo cammino. La base è ispirata al tappeto nella stanza del boss del Lakeview Hotel, dove James Sunderland ha il suo ultimo incontro con una Red Pyramid Thing. Sul retro della base ci sono nove quadrati rossi, che è il punto di salvataggio che si trova non appena prima di entrare nella stanza del boss.

La statua è disponibile in preordine in ben tre edizioni differenti:

Standard Edition : versione con il coltello in mano

: versione con il coltello in mano Exclusive Edition : versione con braccio intercambiabile, che impugna la lancia o il coltello

: versione con braccio intercambiabile, che impugna la lancia o il coltello Definitive Edition: versione che include le braccia precedenti, oltre a due braccia aggiuntive per rappresentare la scena nella quale viene sconfitto

Le tre versioni della statua dedicata al Pyramid Head di Silent Hill 2 e targata F4F sono già disponibili in preordine. Per accedere alla pagina per l’acquisto, cliccate qui!

