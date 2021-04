Shang-Chi: aperti i preordini delle figure Hasbro Marvel Legends

Dopo le recenti serie TV Marvel, le quali vanno ad ampliare ancora di più il già immenso MCU, nuovi film sono in arrivo. Oltre a Black Widow, in uscita a Luglio, quest’anno vedrà la luce anche Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il film basato sull’omonimo eroe Marvel.

Come sempre, Hasbro è pronta a far aumentare le dimensioni della vostra collezione nerd. Infatti, proprio su Shang-Chi sono state annunciate diverse figure appartenenti alla collezione Hasbro Marvel Legends. Vediamo insieme dove preordinarle!

Allenato fin dall’infanzia dalla misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli, Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di aver lasciato quando è stato trascinato nella rete di suo padre.

Con oltre 80 anni di storia dei fumetti e del cinema, la Marvel è diventata una pietra miliare delle collezioni di fan in tutto il mondo. Con la serie Marvel Legends, i personaggi Marvel Comic Universe e Marvel Cinematic Universe preferiti dai fan sono progettati con dettagli e articolazioni premium per posare nelle collezioni. Dai personaggi, ai veicoli, agli oggetti da gioco di ruolo premium, la serie Marvel Legends offre prodotti d’élite ispirati ai personaggi per i fan e i collezionisti Marvel.