Recensione Yu degli spettri (Yū Yū Hakusho): Yusuke Figure

In questa recensione analizzeremo la nuova figure di Yusuke, protagonista di Yu degli spettri (Yū Yū Hakusho) by ABYstyle Studio

Di statuette dedicate a “Yu degli spettri” non ce ne sono poi tante. Gli appassionati, tuttavia, sono davvero numerosi. La prima opera ad aver riscontrato un gran successo del maestro Yoshihiro Togashi è infatti molto acclamata e presenta numerose somiglianze con il successivo e maggiormente famoso Hunter x Hunter.

Dopo aver portato sulle nostre pagine la recensione della statuetta di Hiei, questa volta siamo pronti ad analizzare la figure del protagonista “Yusuke“.

La confezione – Recensione Yu degli spettri: Yusuke Figure

Analizziamo la figure – Recensione Yu degli spettri: Yusuke Figure

La possibilità di esporre questa figure è, come per quella di Hiei, duplice. Abbiamo infatti in confezione un supporto che emula un pavimento di mattoni. Ai lati di questa base, inoltre, vi sono degli incastri a mo’ di puzzle che serviranno per ancorare le diverse figure di Yū Yū Hakusho nel caso decideste di prenderle.

La statuetta di Yusuke è composta al 100% in PVC, così come la base. Se decidessimo di esporla priva di sostegno, la sua altezza si aggirerebbe sui 16cm spaccati, mentre aumenterebbe di 1cm se la ancorassimo alla base.

La finitura adottata è opaca quasi in ogni sezione. L’unica a variare è (anche in questo caso) la parte che rappresenta la sua mossa speciale, ossia la “ReiGun“. Questa è infatti translucida e realizzata in una plastica più morbida rispetto all’intera figure.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Yu degli spettri: Yusuke Figure

Osserviamo ora nel dettaglio questa figure di Yusuke. Quello che salta subito all’occhio è sicuramente la posa. ABYstyle Studio continua a creare degli oggetti da collezione scenici e iconici. Sicuramente, uno dei lati più forti di questa rappresentazione è proprio la posa iconica del detective. Con una mano emula una pistola pronta a lanciare energia spirituale dal suo indice, mentre con l’altra regge il polso per evitare il contraccolpo. Il suo viso fa trasparire rabbia. Non mancano poi le vesti classiche, ossia la canotta gialla e i pantaloni blu ricchi di strappi procurati dopo una sanguinosa battaglia.

Parlando dello sculpt, questo ci è piaciuto davvero tanto. Sono infatti numerosi i dettagli che ce lo hanno fatto apprezzare, come i muscoli, i capelli, le pieghe sui vestiti e gli strappi sui pantaloni. Tutto è definito davvero bene e rende alla grande. L’unico lato negativo sotto questo punto di vista sono le giunture, molto evidenti in alcune sezioni, come sui capelli e lungo le braccia.

Il painting ha dei picchi davvero alti e alcuni lati negativi. Come sempre, i dettagli stampati come gli occhi o i riflessi sui capelli, sono precisi. Sul lato sfumature, invece, ci sono delle incertezze. Mentre i pantaloni presentano una quantità di sfumature davvero importante, sul resto della figure queste sono praticamente assenti. Questo è un vero peccato dato che, soprattutto sui muscoli, dei gradienti avrebbero sicuramente arricchito la statuetta.

Tiriamo le somme

Questa figure di Yusuke, proveniente da “Yu degli spettri” e realizzata da ABYstyle Studio è disponibile ad un prezzo di €29.99 sullo store ufficiale.

Noi ringraziamo ABYstyle Studio per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e molto altro!