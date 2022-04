ABYstyle Studio ci ha spediti nel mare aperto di One Piece, con la sua nuova figure di Ace… analizziamola nel dettaglio in questa recensione!

La trilogia di recensioni appartenente alla collezione “SFC” (Super Figure Collection) di ABYstyle Studio si conclude con questa figure. Abbiamo già trattato oggetti nerd su One Piece con un articolo dedicato ai migliori regali da fare a un fan dell’opera. Tuttavia, quale miglior regalo se non una statuetta del proprio personaggio preferito?

Questa volta, infatti, metteremo sotto la lente d’ingrandimento la figure di Portgas D. Ace: il capitano dei “Pirati di Picche“, nonché fratellastro del protagonista Luffy. Ciancio alle bande e diamo un’occhiata alla confezione di vendita!

La confezione – Recensione One Piece Ace Figure, ABYstyle Studio

Il box che contiene la figure è davvero elegante. Caratterizzato dal viola in contrasto col nero, è possibile vedere il logo dei Pirati di Picche ripetuto in rilievo per tutta la scatola. Una volta estratta la figure ci accorgeremo di come, alle sue spalle, è presente il grosso logo “Jolly Roger Barbabianca” che richiama il tatuaggio sulla schiena del personaggio.

Oltre alla figure, in confezione troveremo una base nera che rappresenta il Jolly Roger dei Pirati di Picche. Questa basetta ci è piaciuta di più rispetto alle altre della medesima collezione. Questo perché richiama benissimo il logo e ha la particolarità delle due ossa incrociate che fuoriescono.

Analizziamo la figure – Recensione One Piece, Portgas D. Ace Figure

Ebbene sì, come vedete dall’immagine, è possibile esporre questa statuetta anche facendo a meno del supporto poiché ben bilanciata. Come per le precedenti figure di ABYstyle Studio, anche questa è in scala 1:10 e misura 19cm spaccati in altezza, quindi in linea con la reale altezza de personaggio.

Il materiale utilizzato è come di consueto il PVC. Le parti in plastica morbida sono unicamente: il laccio del cappello, la collana e il braccialetto rosso e bianco. Tutto il resto, incluso il cappello, è costituito da plastica rigida.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione One Piece Ace Figure, ABYstyle Studio

La posizione assunta da Ace in questa riproduzione è particolare. Questo perché la sua faccia è chiaramente visibile da poche angolazioni. Sia la mano, che il cappello tendono a coprirla. Questo non è un qualcosa di negativo, ma una scelta per caratterizzare al meglio la figure. Il viso, però, non ci ha convinti pienamente perché, secondo il nostro parere, ha qualche tratto che lo discosta con l’originale “Pugno di fuoco”. Forse il suo classico sorrisetto beffardo avrebbe migliorato la somiglianza.

Riguardo al painting, questa figure ci ha sorpreso da una parte, ma deluso dall’altra. Tra le statuette di ABYstyle Studio recensite fino ad ora, è di sicuro quella che presenta il maggior numero di sfumature. Queste sono principalmente applicate sulle sezioni scoperte del corpo, per migliorare la resa della sua muscolatura. Anche il cappello presenta varie tonalità di colore. In generale, abbiamo numerosissimi dettagli, dal vestiario, all’arma, fino ad arrivare ai vari tatuaggi.

L’altra faccia della medaglia sono, però, gli errori di painting. L’avere così tanti colori da utilizzare aumenta la probabilità che la figure possa presentare sbavature o “sporcizia” per via della vernice. Questo è quello che è successo con la nostra copia dove (come potete vedere) la faccia risulta un po’ macchiata. Chiaramente non è detto che questo accada per tutte le copie, tuttavia è nostro dovere segnalarlo.

Tiriamo le somme

Dopo averci fatto navigare negli oceani di One Piece la prima volta sulle nostre pagine, ABYstyle è riuscita nuovamente nell’intento. Questa figure di Portgas D. Ace si propone come un oggetto da collezione economico, ma non di scarsa qualità. È vero, presenta dei piccoli difetti di painting, ma costa solo €29.99 e, per questo prezzo, non possiamo sicuramente pretendere la perfezione.

Questa figure è acquistabile ad un prezzo di €29.99 sul sito ufficiale dell’azienda!

7.7 Diventerò un pirata! Punti a favore Diverse sfumature di colore

Diverse sfumature di colore Posa davvero particolare

Posa davvero particolare Possibilità di esporla senza il supporto

Possibilità di esporla senza il supporto Prezzo Punti a sfavore Qualche errore di painting

Qualche errore di painting Il viso non ci ha convinti appieno