Razer: la linea Kanagawa Wave strizza l’occhio all’ambiente

Razer presenta la nuova collezione di abbigliamento Kanagawa Wave, realizzata con plastica marina. La linea di abbigliamento in edizione limitata sarà in vendita l’8 aprile 2021 e dovrebbe registrare il sold-out in pochi minuti!

Razer presenta la collezione Kanagawa Wave, una gamma di abbigliamento in edizione limitata realizzata con materiali creati dal recupero di plastiche marine. I capi, caratterizzati da una stilizzazione della famosa scultura in legno della Grande Onda al largo di Kanagawa, sono pensati per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento marino da plastica e finanziare gli sforzi volti a ridurne l’impatto e proteggere gli oceani e le specie che li popolano.

Razer Kanagawa Wave: rischio sold-out!

La collezione sarà in vendita l’8 aprile 2021 a partire dalle 4 del mattino in quantità limitate, quindi i fan che vogliono mettere le mani su questa esclusiva linea dovranno agire in fretta e visitare il sito ufficiale per essere avvisati quando l’onda sta per infrangersi. Visto che l’ultima linea di abbigliamento di Razer, ‘A GAMING APE’, è andata sold-out in pochi minuti, si consiglia ai fan di registrarsi il prima possibile per evitare di perdersi questa opportunità. Ogni articolo della gamma, che comprende una felpa con cappuccio, una t-shirt, una canottiera, pantaloncini e un berretto, è creato utilizzando tessuti di alta qualità realizzati con plastica marina riciclata al 100%. L’iniziativa è parte di un programma volto alla rimozione della plastica marina e al suo riciclo in prodotti utili, che ora comprendono anche la linea di abbigliamento Kanagawa Wave di Razer.

Circa 11 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno negli oceani, mettendo in grave pericolo la vita marina ed entrando nella catena alimentare. Per contribuire a ridurre ulteriormente il problema, i proventi della collezione Kanagawa Wave andranno a favore del recupero di questa plastica in alcune delle zone costiere e marine più colpite del mondo. Per ogni articolo venduto, Razer finanzierà il recupero di 1kg di plastica marina.

La salvaguardia dell’ambiente come obiettivo di Razer

Il lancio di Kanagawa Wave Apparel è la seconda delle iniziative dell’azienda incentrate sull’ambiente sotto lo slogan #GoGreenWithRazer annunciato di recente, e fa seguito al Conservation Program, tuttora in corso con la simbolica mascotte Sneki Snek di Razer, che ha superato l’obiettivo originale di salvare 100.000 alberi e ora mira a salvarne 1.000.000. Tramite queste e altre prossime iniziative e azioni, Razer vuole coinvolgere e sensibilizzare la community per aiutare a preservare la natura e garantire che il mondo rimanga un’arena in cui tutti possiamo continuare a giocare. Per ulteriori informazioni sulla collezione Kanagawa Wave, per registrarsi per le notifiche o per acquistare i capi quando disponibili, potrete visitare il sito ufficiale.

Prezzi e disponibilità di Kanagawa Wave

Razer Kanagawa Wave Zip Hoodie: €159.99

Razer Kanagawa Wave Tee: €99.99

Razer Kanagawa Wave Tank Top: €79.99

Razer Kanagawa Wave Shorts: €89.99

Razer Kanagawa Wave Cap: €59.99

Gli articoli saranno disponibili sul sito ufficiale, in 1337 esemplari in edizione limitata, dall’8 aprile 2021 alle 4 del mattino. Quindi bisognerà affrettarsi! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!