Questo set replica di The Mandalorian vi farà impazzire

In occasione del nuovissimo trailer, in questo articolo vi mostreremo nel dettaglio il Set Replica Premium di The Mandalorian presente in esclusiva su Zavvi

Manca poco. Le avventure del Mandaloriano e il suo piccolo compagno continueranno ufficialmente nel 2023. Con un trailer che ci riporta nella galassia lontana lontana, abbiamo potuto dare un’occhiata a quello che ci aspetta e, tra personaggi già visti, una nuova navetta e il compito di divenire nuovamente un vero combattente di Mandalore, la stagione 3 di The Mandalorian si preannuncia davvero scoppiettante.

Di oggetti da collezione provenienti dal mondo di Star Wars ce ne sono a bizzeffe. Quello che vi stiamo per mostrare è, però, un cofanetto che sembra uscito direttamente dalla Razor Crest e che contiene ben tre repliche ufficiali di oggetti iconici presenti nella serie. Se abbiamo attirato la vostra curiosità, vi invitiamo a leggere l’articolo!

Ecco il Set Replica Premium di The Mandalorian

Zavvi è uno store famoso tra i collezionisti perché, oltre ad oggetti “mainstream”, quali merchandise, action figure e quant’altro, sono presenti veri e propri set replica ufficiali ed esclusivi. Uno di questi è proprio il Set Replica Premium di The Mandalorian, presente solo sullo shop verde e limitato a 3000 unità nel mondo. Parlando del cofanetto, questo è contenuto inizialmente in una scatola bianca che lo preserva. Composto da un cartone molto resistente, esternamente presenta un pattern simil-metallo invecchiato, con il logo della serie sul davanti, il simbolo del Mitosauro e il numero di edizione limitata sulla parte superiore, mentre tutte le diciture su azienda produttrice (Salesone) e quant’altro sul fondo.

L’apertura è a libro e, una volta sollevata la parte superiore, questa rimarrà spalancata a 90° grazie al lembo di tessuto posto a sinistra. All’interno, la colorazione predominante è l’arancio. Qui troveremo un certificato di autenticità e le tre repliche protette da una spessa spugna. Andiamo ora a vedere nel dettaglio i tre pezzi da collezione.

La collana con ciondolo Mythosaur

Inutile dire che la prima cosa che salta all’occhio una volta aperta la scatola è la collana con il ciondolo del Mitosauro che Mando regala al piccolo Grogu. Oltre ad essere una replica praticamente perfetta, questo accessorio sorprende anche dal punto di vista dei materiali. Mentre il ciondolo è realizzato in un consistente acciaio inossidabile, il laccio è in vera pelle. I dettagli di rovinio e dell’anzianità del metallo donano, poi, un effetto unico alla collana.

La medaglia a ingranaggio del cliente

Molto significativa per i fini della serie TV, la medaglia a ingranaggio del cliente è un oggetto iconico. Questa sorta di coccarda è distinta dalla collana vista in precedenza per via di una colorazione dorata con gradienti più scuri ai bordi dei rilievi. Qui il laccetto è in stoffa nera, con dettagli grigi, mentre il metallo della medaglia è spazzolato e dà il meglio di sé sotto la luce del sole o se esposta con un’illuminazione degna di nota.

Lingotto di Beskar

Poteva forse mancare il credito preferito dal nostro Din Djarin? Ovviamente no! Con un peso specifico abbastanza importante, questo lingotto di Beskar è praticamente una spilla. Se girato troveremo infatti i due aghetti con le chiusure che permettono di ancorarlo alla base espositiva in cartone. Nel caso foste in possesso delle classiche chiusure per spille potreste, però, utilizzarla tranquillamente su zaini o capi. Anche il lingotto, come la medaglia, è realizzato in lega di zinco ma, questa volta, la finitura è completamente cromata. Tutto il frontale della replica è ghermita da dettagli opachi e troviamo anche il simbolo dell’ingranaggio in basso a destra.

Come abbiamo affermato in precedenza, il set Replica Premium di The Mandalorian è disponibile in esclusiva su Zavvi a un prezzo di 128,99 €. Cosa ne pensate? Secondo noi è uno dei migliori regali che un fan di The Mandalorian potrebbe ricevere o auto effettuarsi!

Nel caso foste interessati all’acquisto, potete cliccare qui per essere indirizzati alla pagina dello store.

Noi ringraziamo Zavvi per la collaborazione e vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine per essere sempre aggiornati sul mondo del collezionismo e molto altro!