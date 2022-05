Obi-Wan Kenobi: ecco il nuovo casco di Darth Vader e la spada laser!

Da non perdere!

Il secondo prodotto è la spada laser di Obi-Wan Kenobi della linea Force Elite FX . La lightsaber, così come il casco, possiede tutti i dettagli dell’originale, dall’elsa all’accensione LED progressiva, senza dimenticare gli immancabili effetti sonori, proprio come nella saga. La spada permetterà di simulare veri e propri combattimenti e a sfida conclusa la si potrà esporre all’interno della propria collezione grazie alla base già inclusa nel pack.

Il primo è la replica fedelissima dell’iconico casco di Darth Vader della linea Black Series , dedicata a tutti gli appassionati e i collezionisti di Star Wars. Composto da tre parti assemblabili magneticamente e con dettagli premium ispirati all’originale. Gli effetti sonori presenti, infine, permetteranno a tutti i fan di replicare l’inconfondibile respiro del Signore Oscuro per vivere una reale esperienza immersiva.

Nel nuovo capitolo riprenderà la storica lotta tra il Lato Oscuro e la Forza e avremo modo di rivedere il personaggio più iconico della saga, Darth Vader , che affronterà per la prima volta il suo vecchio maestro dopo l’epico duello su Mustafar. Per l’occasione, Hasbro Fan presenta due nuovi prodotti esclusivi dedicati ai protagonisti della serie evento.

L’evento più atteso da tutti i fan di Star Wars sta per arrivare. A fine maggio debutterà la nuova serie “ Obi-Wan Kenobi ” in cui si esploreranno gli anni di esilio su Tatooine del celebre Maestro Jedi. Obi-Wan Kenobi, reduce dal fallimento con il suo allievo e la perdita dei suoi affetti più cari, avrà una missione da compiere: proteggere il piccolo Luke, fuggendo nel contempo dagli Inquisitori che gli daranno la caccia.

In attesa della serie Disney+, arrivano le esclusive targate Hasbro Fan: il casco di Darth Vader e la lightsaber di Obi-Wan Kenobi, riproduzioni fedeli in scala 1:1

