LEGO dà il benvenuto al nuovo spettacolare set Montagne Russe LEGO, che con i suoi 92 cm di altezza diventa il modello più vertiginoso di sempre

Ispirate ad una delle giostre più emozionanti, queste montagne russe in mattoncini sono una delle costruzioni più coinvolgenti, capaci di trasportare i fan e le fan all’interno di un vero luna park, dove gli infiniti colpi di scena sono nascosti tra una ripida discesa e una lenta risalita. Nel set sono nascosti tanti emozionanti dettagli, tra cui una torre che, come un vero ascensore, porterà i piccoli vagoncini in cima, pronti per essere lanciati giù a sfidare la gravità.

Per ricreare l’ambiente di un vero parco divertimenti, questo set è arricchito da undici minifigure, tra cui il responsabile della giostra, un venditore di palloncini colorati e uno di pretzel e hot-dog, una nonna con un bambino e cinque temerari avventurieri, pronti a prendere il treno delle montagne russe.

Arrivano le Montagne Russe LEGO: il set più adrenalinico di sempre

Dettagli

Caratteristiche del modello:

Altezza: 92 cm

Larghezza: 85 cm

Profondità: 34 cm

Pezzi: 3.756

Le parole del designer LEGO Pierre Normandin:

Con questo set, volevamo ricreare la stessa sensazione che si prova mentre si è sulle montagne russe, quando nel pieno della corsa il vagoncino acquista velocità e compie un giro su stesso. Perfetto per il gioco o l’esposizione, siamo entusiasti di aggiungere questo set alla collezione LEGO Fairground.

Il set Montagne Russe LEGO sarà disponibile dal 1° luglio 2022 nei LEGO Store e sul sito LEGO.com. Dal 1° gennaio 2023 anche nei migliori negozi di giocattoli, al prezzo di 359.99 €.

