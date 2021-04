Medicos Entertainment: annuncia la Super Action Statue di Jagi da Hokuto No Ken

Direttamente dalle pagine e dall’anime di Hokuto no Ken, Medicos Entertainment presenta la Super Action Statue dello spietato Jagi

Tra i manga e gli anime più conosciuto di sempre, non possiamo che annoverare il sempreverde Hokuto no Ken (conosciuto in Italia come Ken il Guerriero), il titolo serializzato negli anni ’80 dal duo composto dai sensei Buronson e Tetsuo Hara. Una serie che è riuscita a valicare più e più volte i confini della carta stampata e della pellicola, invadendo i settori più disparati, che spaziano dal mondo dei videogiochi, a quello del cibo e, ovviamente, delle action figures. E proprio a questa ultima categoria appartiene il prossimo prodotto di Medicos Entertainment, che si appresta a lanciare sul mercato la sua nuova Super Action Statue, interamente dedicata al personaggio di Jagi, il crudele fratello di Kenshiro.

Medicos Entertainment, la casa di produzione in questione, ha reso noto che a partire dal prossimo 19 di Aprile prenderanno il via i preorder della S.A.S. (Super Action Statue) di Jagi. Il personaggio in questione, appartenente alla prima serie dell’anime di Hokuto no Ken (e ovviamente del manga originale), è sicuramente uno dei più iconici dell’intero racconto incentrato sul discendente della Divina Scuola di Hokuto.

Questa nuova incarnazione del crudele fratello di Kenshiro è realizzata interamente in ABS, PVC e POM, ed ha un’altezza pari a 17.5 centimetri. Ad occuparsi dello sculpt troviamo, come per tutti gli altri prodotti della linea Super Action Statue, Progress, che è propone una figure in grado di presentare una buonissima aderenza con il personaggio originale. L’action figure è dotata di numerosi punti di snodo, capaci di garantire un’eccellente posabilità, ma ricca è anche la dotazione di accessori. Nella confezione, difatti, troveremo diverse mani intercambiabili , diverse espressioni facciali, oltre all’iconica pistola. Sarà inoltre possibile esporre il personaggio con o senza il classico elmetto.

L’uscita in questione si va ad aggiungere a quelle di Kenshiro Kasumi (Febbraio 2021) e Raoh (Aprile 2021), ed anticipa le prossime release che vedranno coinvolti Souther e Yuda.

