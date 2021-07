McFarlane Toys debutta con la Disney Mirrorverse Collection questo agosto, lanciando una nuova linea di action figure da collezione basata sul prossimo gioco per dispositivi mobili

McFarlane Toys ha annunciato che i mondi inclusi nell’attesissimo gioco mobile Disney Mirrorverse prenderanno vita con una collezione di action figure da 5 pollici e 7 pollici. L’azienda, nota per i suoi giocattoli dal design creativo, svilupperà action figure altamente dettagliate dei Disney Mirrorverse Guardians: eroi e cattivi basati sugli iconici personaggi Disney e Pixar.

Le figure si basano sul gioco mobile in arrivo, sviluppato da Kabam in collaborazione con Disney. Il titolo per smartphone è ambientato in un universo completamente nuovo e divergente, pieno di personaggi reimmaginati, amplificati e pronti per la battaglia, a differenza di qualsiasi cosa i fan abbiano mai visto prima.

La nuova collezione di personaggi Disney Mirrorverse da 7 pollici (prezzo consigliato $ 19,99) di McFarlane Toys includerà Buzz Lightyear e Captain Jack Sparrow pronti per la battaglia. Ogni personaggio è progettato con “Ultra Articulation“, con un massimo di 22 parti mobili per una gamma completa di pose. Includono anche accessori per la narrazione in-game e una carta artistica Disney Mirrorverse da collezione.

La collezione di action figure da 5 pollici includerà i preferiti dei fan: Sulley, Topolino, Belle e Pippo. Queste figure ($ 12,99) saranno dotate di varie articolazioni. Ogni personaggio includerà gli accessori presenti nelle figure sopra citate.

Mentre la collezione Disney Mirrorverse da 7 pollici di McFarlane Toys sarà disponibile a partire da settembre presso i rivenditori di massa, i personaggi da 5 pollici saranno disponibili già da agosto.