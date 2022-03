Tramite comunicato stampa, Mattel ha annunciato che, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, tutti i suoi brand tornano “in presenza” al Bologna Licensing Trade Fair: scopriamo insieme tutti i dettagli

La pandemia di Coronavirus ha fatto danni inimmaginabili in qualsiasi ambito di mercato dell’intrattenimento, compreso quello dell’oggettistica. La ripresa sarà lenta, ma inesorabile, ed è proprio per questo che Mattel, tramite comunicato stampa, ha ufficialmente annunciato il ritorno in presenza di tutti i suoi brand. L’azienda sarà infatti presente con i suoi franchise di punta al Bologna Licensing Trade Fair (a Bologna dal 21 al 24 marzo 2022) rappresentati da Victoria Licensing & Marketing, consulente Mattel per i Consumer Products in Italia, con uno stand di grande impatto espositivo.

I Brand di punta per l’edizione 2022 sono Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price, con un particolare focus sul ritorno di Masters of the Universe e Sam il Pompiere. Rimangono poi confermati in portfolio Little People, Il Trenino Thomas, Polly Pocket e Mattel Games. Vediamo insieme tutti i dettagli e le novità.

Barbie | Mattel torna in presenza alla Bologna Licensing Trade Fair

Il brand Barbie si è confermato per il secondo anno consecutivo il miglior giocattolo dell’anno a livello globale secondo The NPD Group e continua ad ispirare le bambine di tutto il mondo riflettendo accuratamente la moda e la cultura. Un successo confermato dalle molteplici partnership nel comparto CP, tra cui, un esempio per tutti, quella dedicata alla Pasqua che regala alle consumatrici l’Uovo Barbie di Dolfin, in ben 4 formati differenti di uova di cioccolato al latte finissimo, (50, 150, 220 e 320 gr.) con all’interno tante sorprese fashion tutte da scoprire.

Nel comparto moda abbiamo visto il recente lancio da parte di un licenziatario presso il retailer Calliope e vedremo nel corso dell’anno altre importanti collaborazioni fashion. Il 2022 è un anno speciale per la Casa dei Sogni di Barbie che celebra il suo 60° anniversario. I festeggiamenti sono già iniziati e negli States hanno visto la mitica casa protagonista, insieme a Rocket Homes, di uno spot all’interno del Super Bowl; sempre in US è stata lanciata una partnership con Habitat for Humanity, per supportare 60 progetti edilizi in favore di famiglie in difficoltà.

Hot Wheels: dalle macchine al cioccolato | Mattel torna in presenza alla Bologna Licensing Trade Fair

Buone notizie dal mondo Hot Wheels, che con il suo assortimento Hot Wheels Singles 1/64 è stato nominato il giocattolo dell’anno più venduto al mondo nel 2021 sempre secondo NPD*. Hot Wheels dal 1968 ad oggi si è evoluto, pur mantenendo le sue caratteristiche di brand adrenalinico e adatto a sfide mozzafiato, e da semplice macchinina si è trasformato in un franchise che offre esperienze di gioco multicanale per gli appassionati di tutte le età. Da semplice giocattolo è ora uno stile di vita che esalta lo spirito di competizione attraverso videogame, contenuti digitali, partnership ed esperienze dal vivo. Questo permette al brand di continuare ad appassionare bambini e adulti da oltre 50 anni.

Per la Pasqua 2022 Kinder Ferrero ha scelto Hot Wheels Kinder Gransorpresa Maxi, per racchiudere tutto il bello della Pasqua in un solo uovo. All’interno i bambini troveranno sorprese Hot Wheels da collezionare e i più temerari potranno vivere entusiasmanti sfide in realtà aumentata grazie all’App scaricabile gratuitamente.

Hot Wheels: moda e influencer | Mattel torna in presenza alla Bologna Licensing Trade Fair

Anche per il brand Hot Wheels continuano nel 2022 le collaborazioni con il mondo fashion, sia adult che kids. Con Original Marines la partnership continua con il lancio di una capsule collection primavera estate grintosa e dinamica in perfetto stile Hot Wheels ma il brand è anche reduce dai successi della Milano Fashion Week grazie alla capsule collection Adult lanciata da Alessandro Enriquez. Due grafiche che rappresentano la visione di Alessandro Enriquez per Hot Wheels, entrambe ispirate alla palette di colori chiave del brand. Una capsule declinata nei modelli per uomo e donna delle iconiche camicie che si affiancano alle classiche felpe e t-shirt. L’universo donna è rappresentato da una proposta di abiti lunghi e corti in diversi tessuti.

Nel 2022 la franchise avrà un nuovo “volto” a supporto di molteplici attività. Influencer da milioni di follower, oltre che cantante e youtuber, il nuovo volto di Hot Wheels accompagnerà il brand nella seconda parte dell’anno con un progetto che vedrà il coinvolgimento del giocattolo, e successivamente, dell’abbigliamento e di una charity a favore dell’Unicef, raccontandolo passo passo a tutti i suoi follower.

Masters of the Universe: le action figures | Mattel torna in presenza alla Bologna Licensing Trade Fair

Nel “paniere” di Victoria Licensing si aggiunge l’evergreen, Masters of Universe che quest’anno compie 40 anni e quattro decenni dopo si è deciso di riportare alla ribalta questa property straordinaria, icona della cultura pop contemporanea. Sin dal primo lancio, nel 1982, Masters of the Universe è stato un fenomeno culturale che ha attraversato molte generazioni accendendo il fuoco del “potere” tra i fans di tutto il mondo. In occasione del suo 40° anniversario Mattel punta di nuovo su Masters of the Universe attraverso un progetto di franchise globale che prevede diverse tipologie di contenuto per tutti i fans in grado di espandere la storia e i personaggi all’interno del suo vasto universo.

Abbiamo visto nel 2021 il ritorno di He Man e i Dominatori dell’Universo con il lancio della serie Netflix Revelation: la serie riprende le avventure dei personaggi proprio dove si erano interrotte negli anni 80 e ha segnato uno straordinario successo da parte di un pubblico più adulto formato da fan e nostalgici. Con He-Man and the Masters of the Universe ci rivolgiamo invece ad un target Bambino con la grande novità: l’arrivo di una linea Action Figures dedicata proprio al mondo Kids. Anche in questo caso i giocattoli sono sviluppati in perfetta sinergia con il contenuto ed hanno delle caratteristiche che permetteranno ai bambini di rivivere le avventure della serie ed immedesimarsi nella lotta tra il bene e il male.

Masters of the Universe: il cioccolato e poi… Sam! | Mattel torna in presenza alla Bologna Licensing Trade Fair

Il franchise è ancora molto popolare in particolare attraverso varie forme di media: dai fumetti alle nuove serie animate in tv, un film live-action in arrivo e, naturalmente, giocattoli e action figure. Un brand molto amato, una franchise particolarmente adatta allo sviluppo di un programma lifestyle e il team di Victoria Licensing & Marketing, che gestisce la property in area licensing, è già attivo nello studio e preparazione di una serie di novità per il 2022. Per la Pasqua 2022 Walcor, con questa prima collaborazione sui brand Mattel, propone l’uovo di cioccolato al latte da 200 gr di He-Man and the Masters of the Universe che conterrà delle Super Sorprese collezionabili.

Per quanto riguarda la squadra antincendio per eccellenza di Pontypandy, Sam il Pompiere, torna alla ribalta e avrà una nuova serie di cartoni animati in onda su Cartoonito, i piccoli fan di Sam e gli eroi di Pontpandy, inoltre, potranno vivere fantastiche avventure con la nuovissima linea di giocattoli firmata Simba Dickie Group.

Potrete trovare tutti i franchise di Mattel alla Bologna Licensing Trade Fair dal 21 al 24 marzo 2022.