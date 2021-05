La quarta edizione dei Toys Awards, organizzata dalla rivista B2B TuttoGiocattoli in collaborazione con Assogiocattoli e Toys Milano ha visto ancora una volta protagonista Mattel che ha ottenuto ben 6 Nominations

Le categorie in cui Mattel è salita sul gradino più alto del podio sono: bambole e fashion doll, in cui ha trionfato Barbie Color Reveal e giocattoli su licenza con Jurassic World T-Rex Ruggito Epico. L’iniziativa, volta a valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing, comunicazione e prodotto svolte nell’anno solare 2020, ha visto la sua conclusione nella cerimonia di premiazione svoltasi oggi martedì 4 maggio 2021 in collegamento live streaming. La giuria che ha decretato i vincitori per le varie categorie era composta da esponenti di GD, GDO, GDS, Normal Trade ed Esperti del Settore.

Mattel pluripremiata per i Toys Awards 2021

La fashion doll più famosa di sempre e brand attualmente in fase di netta crescita sul mercato italiano riscuote un grande successo durante i Toys Awards 2020 affascinando la giuria di esperti che ha stabilito i premiati. Barbie Color Reveal, una grande innovazione nel settore delle doll, è la linea di fashion doll più famosa e inclusiva al mondo in cui l’elemento sorpresa è protagonista, le bambine infatti, all’apertura del pack si troveranno di fronte ad una Barbie ancora tutta da scoprire! Dovranno riempire di acqua calda il tubo in cui è confezionata, farla girare e voilà: il rivestimento colorato si scioglie e solo così scopriranno finalmente quale Barbie Color Reveal hanno trovato. Il gioco comincia nel momento stesso in cui la bambina apre la confezione!

Nella categoria Giocattoli su licenza ha primeggiato T-Rex Ruggito Epico, pezzo forte della collezione Jurassic World, una property in continua crescita che, nonostante il lockdown è divenuta un punto di riferimento assoluto nella categoria. Uno dei predatori più grandi e feroci di tutta la preistoria e della saga, il T-Rex, in una riproduzione fedele soprattutto nel ruggito emesso dal dinosauro, reso ancor più realistico dal movimento della testa. Il T-Rex Ruggito Epico può attaccare lateralmente e il suo morso è accompagnato da suoni spaventosi! Una giocabilità incredibile per una giocattolo “epico”.

Il discorso di Andrea Ziella, Head of Marketing di Mattel Italia

Quest’anno Barbie è partita alla grande. È stata nominata da NPD Group prima property del mercato del giocattolo a livello mondiale per il 2020. Barbie Color Reveal è una delle linee che ha senza dubbio contribuito a questo successo, proprio in virtù del suo straordinario effetto sorpresa e della collezionabilità che stimola la creatività delle bambine, che con i prodotti della linea Barbie Color Reveal, possono inventare storie sempre nuove. La nostra Casa Madre ha appena annunciato i risultati del primo trimestre che si sono rivelati estremamente positivi registrando un aumento delle vendite del 47% a livello globale. A livello Emea sottolineiamo per questo trimestre il tasso di crescita YOY EMEA che è aumentato del 32% a valuta costante: ciò rappresenta significativi guadagni a doppia cifra in Nord America ed EMEA, le due regioni più importanti per la nostra multinazionale. Grandi risultati e conferme anche nel Mercato Italiano. In questi primi 3 mesi chiudiamo infatti Q1 seguendo il trend del mercato e crescendo a doppia cifra YTD (Source The NPD Group Retail Tracking Service / IT Total Panel YTD), consolidando così la seconda posizione a totale mercato e la prima sul canale H&S. Barbie, anche per il mercato Italia, si conferma dall’inizio dell’anno la prima property del mercato, registrando performance positive che superano quelle del settore, e continua ad essere la property di maggior successo nella categoria Dolls, crescendo più velocemente rispetto alla categoria e raddoppiando il valore della seconda property. Nella categoria Veicoli è leader Hot Wheels , con valore a sell-out 4 volte maggiore rispetto alla seconda property. Fisher–Price prosegue il suo trend positivo come da chiusura 2020 registrando una crescita a doppia cifra nel primo Quarter. Nelle Action Figures Mattel cresce 8 volte più velocemente rispetto al mercato, fortemente supportata dalle straordinarie performance della property Jurassic World, che si attesta essere il brand con la crescita più veloce nella categoria. Barbie, attraverso le sue molteplici carriere, i diversi segmenti di gioco e lo storytelling, ricorda costantemente alle bambine che possono realizzare le loro passioni, intraprendendo la via verso un futuro che meglio le identifica. Siamo orgogliosi e felici che il Toys Awards 2020 abbia riconosciuto a Mattel questi importanti premi verso due linee di prodotti che rimarcano la mission della nostra azienda, cioè essere un partner di assoluta fiducia nell’esplorare la meraviglia dell’infanzia e permettere ai bamini di sviluppare e raggiungere il loro pieno potenziale.

