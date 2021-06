È fuori ora il videoclip di “Kobra”, brano contenuto nel nuovo album di Mahmood “Ghettolimpo”, il quale ha collaborato con Hot Wheels

Il brano, prodotto da DRD, presenta le figure dei Kobra, persone di cui non ti puoi fidare e da cui bisogna prendere le distanze: nella vita si deve imparare a distinguere chi ti vuole davvero bene da chi ti vuole sfruttare per altre ragioni. Il videoclip, diretto da Attilio Cusani contiene una speciale collaborazione con Hot Wheels (brand di macchinine #1 al mondo e franchise in continua evoluzione) vede Mahmood lanciato in una corsa spericolata e adrenalinica che ha il sapore della continua sfida e del coraggio, a bordo di una speciale Jaguar F-Type Hot Wheels. Alessandro ha affermato:

Da bambino ero pazzo dei modelli di macchinine, delle gare rombanti, della pista del giro della morte e qui mi sono divertito a riprovare quelle sensazioni e a mettermi in gioco.

Mahmood x Hot Wheels nel nuovo videoclip di Kobra

La competizione, il coraggio, la fiducia, i contorni della propria identità che si definiscono anche nel confronto con gli altri: sono questi alcuni dei temi e valori condivisi da Hot Wheels e dallo stesso Mahmood, che in questo video lanciano insieme un messaggio motivazionale, per insegnare a non arrendersi di fronte alle difficoltà, incoraggiando a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo. Andrea Ziella Head of Marketing and Digital di Mattel Italy, ha continuato dicendo:

Vedere Hot Wheels che sbarca nel mondo della musica è per noi di Mattel Italia motivo di orgoglio, a maggior ragione se parliamo di Mahmood, uno dei maggiori talenti del panorama musicale italiano ed europeo. Hot Wheels porta con sé da sempre il concetto di sfida e siamo contenti che il videoclip di Kobra abbia dato risalto, in un modo del tutto unico ed eccezionale, all’aspetto adrenalinico che il brand vuole continuare a comunicare alle nuove generazioni.

Scopriamo di più sull’album

L’album apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una simbologia e alla storia di un personaggio, rivelandosi all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo popolato di dèi e svariate figure, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità. Nel “Ghettolimpo” di Mahmood non troviamo personaggi onnipotenti appartenenti a un luogo irraggiungibile, ma la descrizione di semplici persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita. Nessuno è immortale e nessuno è un semplice umano, ma si ritrovano entità con un’anima comune tesi a fronteggiare da un lato l’inarrivabile e dall’altro la realtà più cruda e quotidiana.

“Ghettolimpo” rappresenta un immaginario fatto di due anime dalle molte sfumature che si ritrovano e intersecano nei testi dell’album, un disco autentico che prende ispirazione da influenze e riferimenti di vita trasformati in una dimensione artistica e sonora dalle molteplici contaminazioni.

Anticipato dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), e da “Klan” e “Zero”, brano che fa parte della colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix di cui ha curato anche un episodio come music supervisor, l’intero disco è frutto della continua ricerca e sperimentazione musicale di Mahmood.

“Ghettolimpo” ha una direzione narrativa fatta di immagini ed estetica che vanno a comporre un racconto coerente in ogni dettaglio, nello stile e anche nelle collaborazioni. E così si trovano due preziosi featuring con Elisa fra le più apprezzate cantanti italiane in “Rubini” e con Woodkid in “Karma”, poliedrico artista internazionale, che ha anche prodotto il brano. Con la supervisione artistica di Dardust che lo accompagna fin dagli inizi, Mahmood ha inoltre coinvolto alcuni fra i migliori produttori come MUUT, Francesco Fugazza, Francesco “Katoo” Catitti e autori quali Davide Petrella, Salvatore Sini.

“Ghettolimpo”, oltre che nei formati standard CD e LP, è disponibile sul sito di Universal Music Group anche in versione autografata e in un esclusivo bundle che comprende CD, il 45 giri di “Kobra/Zero” e la macchinina Hot Wheels (modello Jaguar F-Type, in scala 1:64). Continuate a seguire tuttoteK per rimanere sempre al passo con le notizie riguardanti il mondo nerd, quello cinematografico e tanto altro!