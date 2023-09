L’Esclusiva Collector’s Box di Resident Evil per veri fan ora disponibile su GameFlavor

GameFlavor rende omaggio all’iconica serie di giochi horror Resident Evil con l’esclusiva Collector’s Box, rigorosamente limitata, ufficialmente autorizzata da Capcom

La Collector’s Box del primo soccorso di Resident Evil, un’edizione speciale per veri fan, è ora disponibile per l’ordine su GameFlavor. Questa eccezionale collezione, ufficialmente autorizzata da Capcom è stata creata in occasione del 25° anniversario di Resident Evil; infatti, celebra la serie di giochi horror in modo unico. La Collector’s Box è destinata sia agli appassionati incalliti che ai collezionisti, ed è attualmente in pre-ordine sul sito di GameFlavor al prezzo di Euro 199,00.

Questo autentico contenitore, che richiama il design presente nel gioco, riporta subito alla mente l’ambientazione della residenza Spencer. All’interno troverete: dieci lattine da 330 ml di spray per il primo soccorso, quattro scatolette di “ribbon” contenenti miscele di spezie, un tappo spray, ricette per cocktail abbinati e un certificato di autenticità con numerazione manuale.

Dettagli sulla GameFlavor Collector’s Box di Resident Evil

Lo spray per il primo soccorso è uno degli oggetti più riconoscibili nella serie di Resident Evil ed è il pezzo centrale di questa collezione. GameFlavor ha creato una bevanda deliziosa ispirandosi alle erbe, alle spezie e ai frutti presenti nel mondo di gioco; risultando in un tè verde arricchito con cetriolo e limone-menta, con una serie di ingredienti unici per un sapore unico. Il tappo spray permette di conservare il kit del primo soccorso anche dopo aver consumato la bevanda.

Anche i “ribbon” sono oggetti iconici della serie Resident Evil che tutti i giocatori riconosceranno. Ogni scatoletta dei “ribbon” contiene una delle quattro spezie diverse presenti nel gioco. Queste possono essere utilizzate per creare autentici cocktail di Resident Evil senza alcol o possono servire da ispirazione per creare cocktail personalizzati con l’aiuto delle carte ricetta incluse. La Collector’s Box del Primo Soccorso di Resident Evil è una collezione unica e limitata a soli 4.750 pezzi in tutto il mondo. Ogni pezzo è realizzato e confezionato con cura a Berlino, pensando a ogni singolo fan di Resident Evil. La consegna è prevista nel quarto trimestre del 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questa GameFlavor Collector’s Box del primo soccorso di Resident Evil ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).