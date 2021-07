LEGO aggiunge un altro veicolo di culto al suo portfolio di auto: LEGO Volkswagen T2 Camper Van, che, completo di tetto pop-top con tenda, è pronto per le infinite avventure estive su strada

Il nuovo LEGO Volkswagen T2 Camper Van trae ispirazione dal suo omonimo della fine degli anni ’60 e ’70 e prende il posto dell’amata versione precedente del LEGO Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van: un upgrade che vede l’aggiunta di tante nuove caratteristiche. Il nuovo set è ancora più grande e si distingue per il nuovo colore, una porta scorrevole, il caratteristico marchio T2 che avvolge il parabrezza anteriore Baywindow ed un nuovo ma inconfondibile ‘muso’.

L’interno dettagliato del Van dispone di uno sterzo funzionante ed è anche completamente attrezzato per tante avventure su strada, con armadietti apribili, frigorifero, lavello e un fornello a gas con una teiera. Gli amanti della spiaggia rimarranno estasiati: il set, infatti, dispone anche di sedie pieghevoli e, naturalmente, una tavola da surf. Infine, il sedile posteriore pieghevole si trasforma in una comoda seduta, ideale per ammirare il cielo stellato.

LEGO presenta il nuovo set LEGO Volkswagen T2 Camper

I camper Volkswagen sono da sempre sinonimo di personalizzazione e il set LEGO Volkswagen T2 Camper Van ne è la prova, grazie ad un set di adesivi per decorare il modellino, che include decalcomanie retrò e una scelta di targhe tedesche o statunitensi. Il designer LEGO Sven Franic ha commentato:

Il Camper Volkswagen è un veicolo raro che suscita nostalgia come pochi altri! Siamo certi che la versione LEGO porterà molto divertimento sia alle persone che hanno avuto la fortuna di averne uno o di andarci in campeggio, sia a coloro che lo hanno sempre desiderato. Anche se il Volkswagen Camper è già presente nella nostra collezione di auto LEGO, quest’ultima versione porterà ancora più soddisfazioni ai costruttori LEGO. L’interno meticolosamente equipaggiato ammalierà tutti i campeggiatori esperti e gli avventurieri, mentre, l’accattivante esterno con il tetto a scomparsa è una prodezza di ingegneria proprio come il veicolo originale.

Il LEGO Volkswagen T2 Camper Van sarà disponibile dal 1° agosto 2021 nei LEGO store e sul sito ufficiale al prezzo di 159,99 €. Da gennaio 2022 invece, sarà disponibile anche nei migliori negozi di giocattoli.

